Киану Ривз спровоцировал слухи о скорой женитьбе

4 апреля возлюбленная актера Александра Грант празднует свой день рождения. Не исключено, что Киану Ривз решил порадовать ее.

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57-летний американский актер Киану Ривз, похоже, решил сделать подарок своей возлюбленной Александре Грант, которой 4 апреля исполнится 49 лет, и отправился в ювелирный магазин Irene Neuwirth на Мелроуз-плейс в районе Западного Голливуда (Лос-Анджелес), где долго присматривался к кольцам, сообщает в эксклюзивном материале Daily Mail.

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По информации издания, Киану долго рассматривал украшения с бриллиантами, жемчугом и аквамарином. Таблоид предполагает, что Ривз решил сделать Александре, с которой вместе более четырех лет, предложение.

[ + – ] Киану Ривз рассматривает кольца в ювелирном магазине

На Киану была черная куртка с надписью "Оскар" от Alpine Stars, серый шарф, темные потертые джинсы и коричневые ботинки, а на спине – большой рюкзак. В руках он держал мотоциклетный шлем KR.

В магазине актер провел около 40 минут, где его обслуживала продавщица. В какой-то момент последнюю заметили направляющейся к задней части магазина и возвращающейся, пока Киану сидел на диване внутри и ждал.

Купил ли что-то в конце концов Ривз, издание не уточняет.

[ + – ] Киану Ривз

Актер встречается с художницей Александрой Грант с 2018 года, но они держали свой роман в тайне до тех пор, пока не посетили вместе гала-концерт LACMA Art + Film, представленный Gucci в Лос-Анджелесе в ноябре 2019 года. Киану вместе с Александрой работал над книгами "Ода счастью" и "Тени". Пока Александра занималась визуальным оформлением томов – первый вышел в 2011 году, а следующий – через пять лет – Киану писал стихи. Их деловым партнером также является издательство X Artists' Books.

Грант – художница из Лос-Анджелеса. Александра родилась в Огайо и творит с тех пор, как в 1994 году окончила Суортмор-колледж со степенью бакалавра истории и студийного искусства. Ее работы находятся в государственных коллекциях, в том числе в Художественном музее округа Лос-Анджелес (LACMA). Выставки Грант проходили в Galerie Gradiva в Париже и галерее Харриса Либермана в Нью-Йорке

В 2008 году она основала проект благотворительного гранта LOVE, который занимается производством и продажей оригинальных произведений искусства и изданий в пользу проектов художников и некоммерческих организаций.

Киану и Александра не раз были замечены вместе в художественных галереях, на автограф-сессиях, позировали для испанского Vogue и даже ездили в Германию, чтобы работать вместе.

Ранее Ривз встрачался с Амандой Де Кадене и Клэр Форлани, но эти отношения закончились ничем. Также ходили слухи, что он тайно встречался со своей коллегой по фильму "Скорость" Сандрой Буллок в девяностых.

Напомним, китайцы объявили бойкот Киану Ривзу, а недавно удалили все фильмы с его участием из-за того, что актер поддерживает Тибет. Кстати, звезда "Матрицы" высказался и в поддержку Украины.