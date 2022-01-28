Китайцы объявили бойкот Киану Ривзу

Актер станет участником благотворительного концерта в поддержку Тибета, запланированного на 3 марта. Это очень не понравилось китайским националистам, выступающим против независимости региона, и они решили наказать голливудскую знаменитость.

Молодые китайские националисты призывают соотечественников бойкотировать недавно выпущенный научно-фантастический блокбастер "Матрица: Воскрешение". Причиной стала новость в китайских соцсетях о том, что исполнитель главной роли Киану Ривз присоединится к благотворительному концерту Tibet House в США в марте, сообщает Variety.

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Благотворительный концерт Тибетского дома в США, впервые проведенный в 1989 году, является сбором средств для поддержки работы культурного посольства. Он приурочен к тибетскому Новому году, который традиционно отмечается молитвенным фестивалем Монлам.

Хотя неясно, в каком качестве Ривз собирается выступить на виртуальном мероприятии 3 марта, он присоединяется к таким звездам как Патти Смит, Лори Андерсон, Трей Анастасио и Джейсон Исбелл. Композитор Филип Гласс является художественным руководителем мероприятия. Концерт будет транслироваться через Mandolin.

[ + – ] Киану Ривз будет участвовать в виртуальном концерте в поддержку тибетской культуры

Поддержка Ривзом культурной организации, которая была основана в 1987 году по просьбе тибетского лидера Далай-ламы, задела китайцев за живое. Киану подвергается критике в связи с проводимой Коммунистической партией политикой "национального омоложения" страны, которая требует, чтобы все средства массовой информации "активно продвигали превосходную китайскую традиционную культуру, революционную культуру и передовую социалистическую культуру". Недавно КПК приняла жесткие меры в отношении детских видеоигр, изображений "неженок" на телевидении и старого эпизода "Симпсонов", в котором упоминается резня на площади Тяньаньмэнь.

Когда же "Бойцовский клуб" наконец попал на китайский потоковый сайт Tencent Video, его финал был переделан, чтобы включить заставку, объясняющую, что полиция спасла положение и "арестовала всех преступников".

"Матрица: Воскрешение" была показана в Китае в декабре, заработав всего $7,5 млн в первые выходные. После двухнедельного проката эта сумма составила $12,3 млн.

"Как может Киану Ривз не понимать этого и принять участие в концерте за независимость Тибета? Разве эти знаменитости не боятся потерять рынок Китая?" – пишет пользователь под ником CHINAD8 на китайском сайте микроблогов Weibo, известный своей радикальной прокитайской позицией.

Голливудские звезды, ранее демонстрировавшие поддержку или связь с любыми лицами или организациями, которые рассматриваются как сторонники протибетской независимости, – табу в стране, управляемой Коммунистической партией Китая. Им могут запретить въезд в страну. Так, одними из тех, кто поплатился за поддержку независимости Тибета, стали Ричард Гир, поддерживающий тесную связь с Далай-ламой XIV, изгнанным духовным лидером Тибета, и Брэд Питт из-за участия в фильме "Семь лет в Тибете". Обструкции была поддана и Селена Гомес за то, что сфотографировалась с Далай-ламой, отказавшимся от поста лидера Тибета в 2011 году.

Китайская Народная Республика аннексировала Тибет в 1950 году, спустя год после прихода к власти Мао Цзедуна, назвав это "мирным присоединением". В конечном итоге это привело к изгнанию Далай-ламы XIV, который теперь живет в индийском городе Дхарамсала. При нем действует правительство Тибета в изгнании, которое с 2011 года возглавляет Лобсанг Сенге.

Напомним, Киану Ривз отдал две трети гонорара за "Матрицу" на благотворительность.