Киану Ривз отдал две трети гонорара за "Матрицу" на благотворительность: куда ушли деньги

Киану предпочитает не афишировать свою благотворительность, однако о его доброте ходят легенды, а дела говорят сами за себя.

57-летний голливудский актер Киану Ривз, известный своей добротой, щедростью и бескорыстностью, пожертвовал 70% гонорара за серию фильмов "Матрица" на исследование рака, сообщает New York Post.

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По информации издания, за участие в съемках глобальной франшизы актер получил всего $45 млн, отдав $31,5 млн на финансирование исследований лейкемии.

Впервые пожертвование актер сделал еще в 1999 году после выхода первой части "Матрицы". В то время тема борьбы с лейкемией для него была более чем актуальной, поскольку его сестра Ким боролась с этим недугом с 1991 по 2001 год, пока не вошла в ремиссию. Исполнитель роли Нео получил аванс в $10 млн, а когда фильм стал кассовым блокбастером, заработал еще $35 млн. По информации СМИ, за четвертую часть его гонорар составил около $14 млн.

Ривз продолжал жертвовать деньги на исследования после того, как Ким выздоровела, и даже создал свой собственный фонд борьбы с раком, не афишируя особо его деятельность. Он помогает нескольким детским больницам и исследованиям рака.

[ + – ] Киану Ривз с сестрами Ким (слева) и Кариной Фото: Getty Images

"Я не люблю указывать свое имя. Я просто позволяю фонду делать то, что он делает", – говорил Киану в одном из своих интервью.

В 2020 году Ривз продал с аукциона 15-минутное свидание в Zoom с самим собой за $19 тыс, а деньги, пожертвовал на Camp Rainbow Gold, летнюю программу для детей Айдахо, больных раком.

Напомним, после окончания съемок четвертой части "Джона Уика" Киану подарил членам каскадерской команды фильма часы Rolex Submariner в благодарность за их работу над франшизой, премьеру последнего фильма из которой перенесли на целый год.

Недавно Ривз признался, что хотел бы сыграть супергероя из киновселенной Marvel, а также отметил, что не против вернуться в роли Джона Константина из фильма "Константин: Повелитель тьмы".