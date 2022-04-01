Кіану Рівз спровокував чутки про швидке одруження

4 квітня кохана актора Олександра Грант святкує свій день народження. Не заперечується, що Кіану Рівз вирішив порадувати її.

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57-річний американський актор Кіану Рівз, схоже, вирішив зробити подарунок своїй коханій Олександрі Грант, якій 4 квітня виповниться 49 років, і вирушив у ювелірну крамницю Irene Neuwirth на Мелроуз-плейс у районі Західного Голлівуду (Лос-Анджелес), де довго придивлявся до каблучок, повідомляє в ексклюзивному матеріалі Daily Mail.

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За інформацією видання, Кіану довго розглядав прикраси з діамантами, перлами й аквамарином. Таблоїд припускає, що Рівз вирішив зробити Олександрі, з якою разом понад чотири роки, пропозицію.

[ + – ] Кіану Рівз розглядає обручки в ювелірному магазині

На Кіану була чорна куртка з написом "Оскар" від Alpine Stars, сірий шарф, темні потерті джинси та коричневі черевики, а на спині великий рюкзак. У руках тримав мотоциклетний шолом KR.

У магазині актор провів приблизно 40 хвилин, де його обслуговувала продавщиця. Якоїсь миті останню помітили, коли вона прямувала до задньої частини магазину та поверталася, поки Кіану сидів на дивані всередині й чекав.

Чи купив щось нарешті Рівз, видання не уточнює.

[ + – ] Кіану Рівз

Актор зустрічається з художницею Олександрою Грант із 2018 року, але вони тримали свій роман у таємниці доти, доки не відвідали разом гала-концерт LACMA Art + Film, представлений Gucci у Лос-Анджелесі у листопаді 2019 року. Кіану разом з Олександрою працював над книгами "Ода щастю" і "Тіні". Поки Олександра займалася візуальним оформленням томів — перший вийшов у 2011 році, а наступний — за п'ять років — Кіану писав вірші. Їхнім діловим партнером також є видавництво X Artists' Books.

Грант — художниця з Лос-Анджелесу. Олександра народилася в Огайо й творить з того часу, як у 1994 році закінчила Суортмор-коледж зі ступенем бакалавра історії та студійного мистецтва. Її роботи знаходяться у державних колекціях, зокрема в Художньому музеї округу Лос-Анджелес (LACMA). Виставки Грант проходили у Galerie Gradiva у Парижі та галереї Гарріса Лібермана у Нью-Йорку

У 2008 році вона започаткувала проєкт благодійного гранту LOVE, який займається виробництвом і продажем оригінальних творів мистецтва та видань на користь проєктів художників і некомерційних організацій.

Кіану й Олександра неодноразово були помічені разом у художніх галереях, на автограф-сесіях, позували для іспанського Vogue і навіть їздили у Німеччину, щоб працювати разом.

Раніше Рівз зустрічався з Амандою Де Кадене та Клер Форлані, але ці стосунки закінчилися нічим. Також ширилися чутки, що він таємно зустрічався зі своєю колегою за фільмом "Швидкість" Сандрою Буллок у дев'яностих.

Нагадаємо, китайці оголосили бойкот Кіану Рівзу, а нещодавно видалили всі фільми за його участю через те, що актор підтримує Тибет. До речі, зірка "Матриці" висловилася і на підтримку України.