В Китае удаляют все фильмы с Киану Ривзом

Ранее китайцы уже объявляли бойкот творчеству актера.

Накануне китайские стриминговые площадки изъяли со своих платформ фильмы с 57-летним канадским актером Кианом Ривзом. Об этом сообщает Reuters.

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Как известно, такое решение повлекло за собой участие знаменитости в концерте, посвященном Тибету и организованном некоммерческой организацией, которую основал духовный тибетский лидер Далай-лама XIV, обвиняемый в официальном Пекине в разжигании сепаратизма в Тибете.

После этого китайские стриминговые платформы Tencent Video и iQiyi удалили почти 20 фильмов с участием Киану Ривза, в том числе все части "Матрицы" и боевик "Джон Уик".

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В конце января 2022 года Киан Ривз получил жесткую критику со стороны китайских пользователей социальных сетей после того, как выяснилось, что он планирует появиться на концерте 3 марта, организованном Tibet House US. А поскольку действо прошло с нарушениями профилактических мер против распространения коронавируса, канадский актер получил еще больше критики в Сети.

Отметим, что Китайская Народная Республика аннексировала Тибет в 1950 году, год спустя после прихода к власти Мао Цзэдуна. В конце концов, это привело к изгнанию Далай-ламы XIV, который живет на данный момент в индийском городе Дхарамсала.

Напомним, в январе китайцы объявили бойкот Киану Ривзу из-за его будущего участия в концерте, посвященном проблеме Тибета.