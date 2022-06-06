Кіану Рівз вперше за довгий час вийшов у світ зі своєю дівчиною

57-річний актор неймовірно потайливий і тому всі подробиці його особистого життя залишаються за кадром

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

57-річний Кіану Рівз вперше за довгий час побачив світ зі своєю дівчиною, 49-річною Олександрою Грант. Пара відвідала гала-вечір MOCA (Музею сучасного мистецтва) у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Олександра Грант — художниця з Лос-Анджелеса, саме під час спільної роботи над книгою вони й познайомилися з Кіаном Рівзом. Її роботи представлені в багатьох музеях, зокрема і в Музеї сучасного мистецтва в Лос-Анджелесі, так що цілком ймовірно, що саме вона переконала Кіану вийти з нею у світ. Сам він офіційні світські заходи відвідує дуже рідко, воліючи проводити час із друзями, катаючись на мотоциклах.

Кіану на гала-вечорі мав чудовий вигляд в чорному елегантному костюмі. Олександра обрала червону вечірню сукню.

[ + – ] Кіану Рівз та Олександра Грант Фото: Getty Images

Вони трималися за руки, посміхалися одне одному і були дуже щасливими.

Відомо, що на гала-вечорі були інші знаменитості: Єва Лонгорія, Крістіна Гендрікс та Крістен Ріттер.

[ + – ] Кіану Рівз та Олександра Грант

Нагадаємо, Кіану та Олександра почали зустрічатися чотири роки тому. Вони рідко з'являються разом на публіці та не дають коментарів. Шанувальники переконані, що їхній улюблений актор вже зробив Олександрі пропозицію, але підтвердження цьому немає.

Актор довгий час був один після того, як його наречена Дженніфер Сайм, яка втратила їхню спільну дитину, розбилася в автокатастрофі. Так що новина про те, що він знову знайшов кохання і навіть купив будинок у Лос-Анджелесі, дуже порадувала його фанатів.

Нагадаємо, Сандра Буллок, з якою Рівз разом знімався у фільмі "Швидкість", розповіла про те, як він її якось порадував несподіваним частуванням. І дуже тепло відгукувалася про актора.

"Кіану — хлопець, який товаришує з кожною жінкою, з якою він колись зустрічався. Не думаю, що є хтось, хто міг би сказати про нього щось жахливе", — заявила акторка.