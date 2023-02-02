Кіану Рівза переслідує сталкер, який спить на його задньому дворі

Суд заборонив переслідувачу наближатися до актора ближче ніж на 100 метрів. Проте сталкер упевнений, що у нього з Кіаном "особливий зв'язок".

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Кіану Рівза переслідує набридливий шанувальник. Сталкер, на ім'я Браян Діксон, уже забирався до будинку до актора і навіть спав на його задньому дворі. Про це пише TMZ.

Суд заборонив 38-річному Діксону наближатися до Рівза та його дівчини Олександри Грант ближче, ніж на 100 метрів. Тому що його дії ставали дедалі дивнішими.

Діксон переконаний, що у нього із зіркою "Джона Уіка" особливий зв'язок, а тому він шість разів вторгався на територію його будинку і навіть спав на його задньому дворі.

[ + – ] Сталкер залазив до будинку Кіану Рівза шість разів Фото: tmz

А одного разу сталкер навіть залишив на території будинку Рівза рюкзак із набором для тестування ДНК.

Вуличні камери кілька разів фіксували, як він стоїть за парканом і витріщається на будинок Рівза та його подруги.

Кіану Рівз довго терпів, але дії Браяна Діксона ставали дедалі дивнішими, він буквально переслідував Кіану та Олександру кілька місяців, тож актор звернувся до суду.

Адвокат 58-річної зірки "Швидкості" Метью Розенгарт попросив у суді захисту для Рівза та його партнерки Олександри Грант.

[ + – ] Кіану Рівз та його дівчина Олександра Грант Фото: Getty Images

Кіану Рівз довгий час був бездомним і жив у готелях, проте з недавнього часу йому належить маєток вартістю 5,6 мільйона фунтів на Голлівудських пагорбах. Йому довелося найняти охоронну фірму після того, як виявилося, що у нього є особистий сталкер.

Востаннє Браян залазив до нього до будинку 20 січня. Він курив на терасі, блукав садом і ховався за деревами, перш ніж його видворили.

Але він повернувся наступного ранку, залишивши на території "підозрілий" рюкзак, у якому був набір для тестування ДНК, "очевидно, призначений для використання на містері Рівзі у марній спробі довести, що вони пов'язані кров'ю", — заявив його адвокат.

Команда Кіану також стверджує, що Діксон публікує тривожні повідомлення у соціальних мережах, називаючи себе "Джаспер Кейт Рівз" і хоче, щоб актор ніс за нього відповідальність.

Особисто Діксон та Кіану Рівз не знайомі, але Діксон правоохоронцям відомий. Проти нього виданий судовий ордер у Род-Айленді за передбачуваний злом та проникнення зі злочинним наміром, зберігання інструментів для злому та вандалізм.

Також кажуть, що судимість Діксона налічує два десятиліття.

Це не вперше, коли до Кіана Рівза вторгаються шанувальники. У 2014 році якась жінка залізла до нього в будинок і плавала голою в басейні, а ще одна чекала на актора в його бібліотеці.

А у 2015 році поліція провела розслідування щодо чоловіка, який з'явився в будинку Рівза та поклав у його поштову скриньку конверт.

У конверті було послання з номером телефону, яке гласило: "Завтра подзвоню на вказаний номер. Нам потрібно зустрітися, тому що я вже почав будувати новий світ. #masterbuilder".

Нагадаємо, довгий час Кіану Рівз був один, важко переживаючи смерть своєї дівчини Дженніфер Сайм у 2001 році. Проте з 2019 року актор зустрічається із художницею Олександрою Грант.