У будинок Ріанни вломився фанат, який хотів із нею одружитися

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Нав'язливого шанувальника одразу затримала охорона, але це вже не вперше, коли до співачки намагаються увірватися фанати.

Поліція заарештувала шанувальника Ріанни, який намагався вдертися в її будинок у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє TMZ.

Нав'язливий фанат приїхав у Каліфорнію з Південної Кароліни, де його одразу зустріла охорона. Їм шанувальник повідомив, що збирався зробити співачці пропозицію про заміжжя. Чи була вдома сама Ріанна та як вона відреагувала на цей інцидент, не повідомляється.

Чоловіка затримали та передали поліції. Його відправили в дільницю та пізніше відпустили, бо він не встиг порушити жодних законів. Але йому наполегливо порадили до будинку Ріанни більше не наближатися.

Це не вперше, коли фанати Ріанни намагаються проникнути до неї в дім. Востаннє це траплялося у 2018 році, коли чоловіка на ім'я Едуардо Леон був заарештований в маєтку Ріанни в Лос-Анджелесі. Леон перебував у будинку щонайменше добу, поки Ріанни не було в місті, поки його виявили.

Він повідомив поліцейським, що прийшов до неї додому, щоб зайнятися з нею сексом.

Раніше Ріанна оголосила про свою другу вагітність. Вона зробила це ефектно — під час свого виступу на "Супербоулі". Це буде її друга дитина від бойфренда A$AP Rocky. Перше маля Ріанни з'явилося на світ у травні минулого року.

Ріанна під час виступу на "Супербоулі" Фото: Getty

Ріанна повідомила, що вагітність не завадить їй записати нові треки та продовжити займатися її успішним бізнесом.

Селебриті часто стикаються з переслідуваннями. З останніх постраждав Кіану Рівз. Його шанувальник на ім'я Браян Діксон уже проникав у будинок до актора та навіть спав на його задньому дворі. Суд заборонив 38-річному Діксону наближатися до Рівза та його дівчини Олександри Грант ближче, ніж на 100 метрів. Сам Діксон переконаний, що в нього із зіркою "Джона Віка" "особливий зв'язок".