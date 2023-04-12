У манежі з живими кроликами та перлами на шиї: Ріанна показала нові фото свого сина

Через 10 місяців після народження сина ім'я хлопчика Ріанна досі не розкрила. За чутками в ЗМІ, дитину звати Ноа, але офіційного підтвердження цьому немає.

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35-річна американська співачка Ріанна, яка зараз чекає на народження другого малюка, порадувала своїх численних підписників у мережі фотографіями старшого сина, опублікувавши цілу великодню фотосесію на сторінці в Instagram.

На кадрах 10-місячне маля має чарівний вигляд. Він позує в памперсі, обідку з кролячими вушками та в коштовностях своєї матері. Хлопчик бавиться в манежі, наповненому справжніми кроликами, одного з яких він гладить. Крім іншого, дитина перекушує великодніми солодощами та збирає яйця.

Малюк — син Ріанни та її бойфренда A$AP Rocky. Вони почали зустрічатися в листопаді 2020 року після майже десятирічної дружби. Ще в лютому артистка повідомила про нову вагітність, показавши свій животик під час шоу Super Bowl Halftime Show. Вона поки що тримає в секреті передбачувану дату народження своєї другої дитини.

Раніше A$AP Rocky зізнавався, що Рірі для нього — "єдина" та жінка, про яку він мріяв багато років. Що ж до принципів виховання дітей, то вони в репера прості й шляхетні:

"Я сподіваюся виховати неупереджених дітей. Не людей, які дискримінують. І я не намагаюся описати святого, а реально, я просто хочу класну дитину з класними батьками".

Поки що в молодого батька продовжуються проблеми. Ракім Ателастон Маєрс (справжнє ім'я A$AP Rocky) має повернутися до суду, де суддя вирішить, чи притягнуть музиканта до відповідальності за стрілянину в колишнього друга та колегу-репера A$AP Relli у 2021 році.

Нагадаємо, Фокус писав, що до будинку Ріанни увірвався фанат, який хотів із нею одружитися.