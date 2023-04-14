Беременная Рианна намекнула на пол будущего ребенка

Беременная Рианна намекнула на пол своего будущего второго ребенка, когда покупала одежду в детском магазине.

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35-летняя американская певица Рианна, которая уже является мамой 11-месячного сына, вместе с 34-летним бойфрендом A$AP Rocky были замечены в магазине детской одежды с пастельно-розовым комбинезоном в руках, что указывает на то, что звездная пара скоро станет родителями девочки. Об этом пишет Daily Mail.

Беременная звезда барбадосского происхождения была в приталенном черном макси-платье под стильной пуховой синей курткой. Длинные темные волосы Рири были собраны наполовину вверх, наполовину спущены. Солнцезащитные очки и серьги-кольца дополнили образ Рианны.

A$AP Rocky был в темно-синем пальто поверх белой рубашки и коричневого полосатого галстука. Музыкант добавил непринужденной атмосферы, надев мешковатые синие джинсы и замшевые лоферы Gucci. Свой наряд он дополнил кепкой и солнцезащитными очками.

Напомним, Рианна и A$AP Rocky начали встречаться в 2020, а в мае прошлого года у пары родился сын. Артистка объявила о своей второй беременности в феврале 2023 во время шоу Super Bowl Halftime Show.

Также Фокус писал о новой недвижимости Рианны за 780 миллионов гривен.