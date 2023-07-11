Ріанна на пізніх термінах вагітності знялася в рекламі спідньої білизни

Знаменитість пішла ще далі в демонстрації свого живота.

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35-річна співачка і бізнес-вумен Ріанна не обмежилася демонстрацією свого великого живота в стильних вбраннях на вечірках і червоних доріжках. Мільярдерка опублікувала кадри зі зйомки реклами нової колекції спідньої білизни свого бренду Savage X Fenty під назвою Sheer X, де на собі показала останні новинки.

На фото артистка на останніх термінах вагітності на тлі полиць із тканинами демонструє червонувато-рожевий бюстгальтер Sheer X Demi Spacer Bra, який наразі коштує трохи менше ніж 20 доларів, і трусики в тон.

Її темні локони розділені проділом посередині і каскадом спадають прямо на плечі, даючи змогу чубку м'яко падати на лоб.

На лівому зап'ясті Ріанни — розкішний золотий браслет із підвісками. Крім нього, жодних інших прикрас немає.

На іншому знімку, доданому до фотокаруселі, зірка відвернулася від камери, щоб показати трусики Sheer X Thong, які можна купити трохи менше за 7 доларів.

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Вона одягла яскраво-рожеві туфлі на підборах, які ідеально поєднуються з яскравим кольором спідньої білизни

Макіяж артистки складається з теплих рум'ян і контуру, що підкреслює її вилиці.

Раніше цього місяця бізнес-леді також представила нову спортивну лінію для бренду і приміряла для реклами спортивне бра On Rihpea Low Impact Sports Bra.

Ріанна офіційно запустила Savage X Fenty ще 2018 року, але в червні минулого року пішла з посади генерального директора, і цю роль перебрала на себе Гілларі Супер.

Нагадаємо, Фокус писав, що Ріанна показала публіці свого однорічного сина.