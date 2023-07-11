Рианна на поздних сроках беременности снялась в рекламе нижнего белья

Знаменитость пошла еще дальше в демонстрации своего живота.

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35-летняя певица и бизнес-вумен Рианна не ограничилась демонстрацией своего большого живота в стильных нарядах на вечеринках и красных дорожках. Миллиардерша опубликовала кадры со съемки рекламы новой коллекции нижнего белья своего бренда Savage X Fenty под названием Sheer X, где на себе показала последние новинки.

На фото артистка на последних сроках беременности на фоне полок с тканями демонстрирует красновато-розовый бюстгальтер Sheer X Demi Spacer Bra, который в настоящее время стоит чуть меньше 20 долларов, и трусики в тон.

Ее темные локоны разделены пробором посередине и каскадом ниспадают прямо на плечи, позволяя челке мягко падать на лоб.

На левом запястье Рианны – роскошный золотой браслет с подвесками. Кроме него, никаких других украшений нет.

На другом снимке, добавленном в фотокарусель, звезда отвернулась от камеры, чтобы показать трусики Sheer X Thong, которые можно купить чуть меньше 7 долларов.

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Она надела ярко-розовые туфли на каблуках, которые идеально сочетаются с ярким цветом нижнего белья

Макияж артистки состоит из теплых румян и контура, подчеркивающего ее скулы.

Ранее в этом месяце бизнес-леди также представила новую спортивную линию для бренда и примерила для рекламы спортивное бра On Rihpea Low Impact Sports Bra.

Рианна официально запустила Savage X Fenty еще в 2018 году, но в июне прошлого года ушла с поста генерального директора, и эту роль взяла на себя Хиллари Супер.

Напомним, Фокус писал, что Рианна показала публике своего годовалого сына.