Рианна поделилась новым снимком годовалого сына (фото)

Знаменитость в последнее время стала чаще показывать годовалого сына.

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35-летняя американская певица и бизнесвумен Рианна, которая ждет второго ребенка, опубликовала в Instagram-аккаунте милую фотографию с отдыха в ее родном Барбадосе.

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На снимке изображен возлюбленный артистки A$AP Rocky с сыном RZA. Репер, чье настоящее имя Раким Майерс, поднимает их годовалого ребенка в небо на фоне пальм и воды.

"Мои баджанские мальчики…🇧🇧❤️", — подписала звезда сцены семейную фотографию.

Поклонники артистки барбадосского происхождения оставили множество приятных комментариев.

"Счастье выглядит великолепно на тебе, детка!", — написал один фанат.

"Рианна живет правильной жизнью… рожает детей со своим мужчиной в середине 30-х после того, как провела свои 20-е годы, будучи плохой девчонкой и став бизнес-магнатом. ммм. Люблю тебя, Рири", — добавил другой пользователь.

Рианна и A$AP Rocky Фото: Instagram @nespo_restaurant

О первой беременности звезды сцены барбадосского происхождения стало известно в начале 2022 года. 13 мая она впервые стала мамой. У них с A$AP Rocky родился сын, имя которого стало известно почти через год. Малыша назвали в честь известного рэпера RZA Athelston Mayers.

Во время выступления на Супербоуле 2023 Рианна сообщила о своей второй беременности. И ходят слухи, что это уже будет девочка, ведь звездную пару заметили при выборе детских вещей в розовых оттенках.

Также Фокус писал, что Рианна и A$AP Rocky показали, как прошел первый день рождения сына.