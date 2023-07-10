Рианна на поздних сроках беременности продемонстрировала total-black образ (фото)

Артистку заметили в Лос-Анджелесе без ее возлюбленного.

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35-летняя американская певица Рианна на поздних сроках беременности появилась на публике в Лос-Анджелесе в total-black образе с обнаженным животом. Об этом пишет Daily Mail.

Артистка барбадосского происхождения, которая ожидает рождения второго ребенка, была в повседневном, полностью черном костюме с бюстгальтером под кардиганом и спортивными штанами.

Рири защитила глаза парой темных очков в прямоугольной оправе.

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Рианна

Она выбрала естественный и яркий макияж с яркими губами. Что касается ювелирных украшений, то певица добавила лаконичное колье и изысканные серьги с бриллиантами.

Рири и A$AP Rocky ожидают рождения второго общего ребенка. В мае 2022 года они впервые стали родителями. У пары музыкантов родился сын RZA, которого они долгое время не показывали публике и не раскрывали имени малыша.

Рианна

Напомним, беременная Рианна продемонстрировала шляпку украинского дизайнера во время отдыха на Барбадосе.

Также Фокус писал о новом снимке первенца Рианны и A$AP Rocky.