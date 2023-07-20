Кулон із літерою "Z" із танків: у мережі засудили бойфренда Ріанни за "підтримку" РФ (фото)

Репера A$AP Rocky звинуватили в підтримці російської агресії проти України. Через годину після публікації артист видалив фото із символом окупантів.

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Користувачі мережі розкритикували американського реп-виконавця Ракіма Маєрса, більше відомого як A$AP Rocky, за фото кулона із символом, що використовується Збройними силами Російської Федерації. Знімок прикраси репер опублікував в Instagram 20 липня.

Музикант виклав на своїй сторінці низку фото, на одному з яких було намисто з кулоном у вигляді літери "Z". Крім того, символ російських окупантів складався з трьох танків.

A$AP Rocky показав кулон із буквою "Z"

Через годину виконавець видалив фото кулона. Попри це, користувачі мережі продовжили писати засуджувальні коментарі під останнім постом.

Багато коментаторів нагадали американському музиканту, що Росія почала агресивну війну проти України та щодня вбиває людей.

"Боляче й огидно. Ганьба вам і вашому піарнику, який думає, що приємно маніпулювати та хайпувати на горі, через яке проходить моя країна", — написав один з українців у коментарях.

"Вау, ви друзі підтримуєте геноцид українців? Чи приємно вам підтримувати росіян, які щодня вбивають українських дітей, ґвалтують жінок і катують мирних жителів? Як вам не соромно!" — пише ще один коментатор.

Деякі користувачі соціальної мережі також закликали репера попросити вибачення в України.

Коментарі під останнім постом A$AP Rocky

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 14 березня, бойфренду Ріанни A$AP Rocky загрожує серйозний тюремний термін. Минулого року артиста вже намагалися притягнути до кримінальної відповідальності за стрілянину в колишнього друга і колегу-репера A$AP Relli.

Ми також писали 22 червня про те, що A$AP Rocky публічно назвав Ріанну своєю дружиною під час свого концерту на фестивалі Cannes Lions 2023. Перебуваючи на сцені, він заявив, що хотів би присвятити пісню "своїй дружині".