Ріанна та A$AP Rocky відсвяткували день народження первістка (фото, відео)

RZA народився у травні 2022 року. У серпні 2023 на світ зʼявився вже другий син пари — Ріот.

Related video

Американська співачка Ріанна влаштувала вечірку, святкуючи другий день народження свого старшого сина RZA разом із партнером A$AP Rocky у Нью-Йорку напередодні. Про це пише Daily Mail.

Артистка несла свого меншого сина, девʼятирічного Ріота після проведення часу на The Color Factory у Сохо.

Ріанна із сином Ріотом

Двічі мама продемонструвала джинсові штани вільного крою, а також сріблястий топ без бретелей із прозорим подолом.

Ріанна та A$AP Rocky Фото: Getty Images - Getty

Зірка сцени барбадоського походження доповнила святкоий ансамбль пухнастою світло-сірою курткою, яка була спущена на плечі з правого боку. Її довгі пасма були розділені посередині й спадали на плечі.

Рірі додала до образу кольє та сонцезахисні окуляри овальної форми. Вона також взула туфлі із закритим носом.

Ріанна та A$AP Rocky з дітьми

Для завершення аутфіту знаменитість одягла пару сірих рукавичок і тримала в руці маленький мерехтливий клатч з бісеру.

Тим часом батько іменинника вибрав для святкування джинсовий образ, який включав мішкуваті світло-блакитні джинси, а також звичайну білу сорочку.

"Вони живуть найкраще життя і мають любов, яку вони відчувають від усіх. Вони знають, що їх люблять. Я радію, коли бачу це в їхніх очах", — розповідала про синів Ріанна.

Нещодавно зʼявилася інформація про те, начебто Рірі чекає на народження дівчинки, проте співачка не підтвердила домислів у мережі.

Нагадаємо, Ріанна показала фігуру після народження двох дітей.

Також Фокус писав про те, чому Ріанна пропустила Met Gala 2024.