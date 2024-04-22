"Я це робила?": Ріанна зізналася, про що шкодує

Навіть під час вагітностей артистка носила відверті вбрання. Втім, наразі вона змінила свої погляди.

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36-річна американська співачка Ріанна зізналася, про що шкодує у своєму житті. Про це пише Vogue.

Виявилося, що артистка із соромом згадує свої відверті аутфіти в минулому, особливо ті, через які було видно інтимні частини тіла.

"Це прозвучить доволі лицемірно, але… Я зробила багато дурниць за своє життя. Я ходила з оголеними сосками, зі спідньою білизною, яка видніється з-під одягу…" — зазначила знаменитість барбадоського походження.

Рірі зізналася, що саме материнство змусило її переглянути ці речі у своєму житті.

"Наразі ж вже мислю як молода досвідчена жінка та мама. Я усвідомила, що нізащо б більше не одягла такі речі. Я просто дивуюся собі: "Я справді робила це? Дійсно, соски, які просвічуються?"" — додала мама двох синів.

Ріанна Фото: Instagram/badgalriri

Зазначимо, що вперше зірка сцени стала мамою у травні 2022 року. Тоді в неї та репера A$AP Rocky народився син Різза. Згодом стало відомо про другу вагітність Рірі. У серпні 2023 року вона народила другого сина, якого назвали Ріот.

Ріанна із сином Фото: badgalriri/instagram

Нещодавно ходили чутки, начебто Ріанна вагітна третьою дитиною, проте офіційно співачка не підтвердила, не спростувала домисли в мережі.

Нагадаємо, нову обкладинку журналу з Ріанною розкритикували в мережі.

Також Фокус писав про чутки щодо третьої вагітності Ріанни.