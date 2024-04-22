"Я это делала?": Рианна призналась, о чем жалеет
Даже во время беременностей артистка носила откровенные наряды. Впрочем, сейчас она изменила свои взгляды.
36-летняя американская певица Рианна призналась, о чем жалеет в своей жизни. Об этом пишет Vogue.
Оказалось, что артистка со стыдом вспоминает свои откровенные аутфиты в прошлом, особенно те, через которые были видны интимные части тела.
"Это прозвучит довольно лицемерно, но... Я сделала много глупостей за свою жизнь. Я ходила с обнаженными сосками, с нижним бельем, которое виднеется из-под одежды..." — отметила знаменитость барбадосского происхождения.
Рири призналась, что именно материнство заставило ее пересмотреть эти вещи в своей жизни.
"Сейчас же уже мыслю как молодая опытная женщина и мама. Я осознала, что ни за что бы больше не надела такие вещи. Я просто удивляюсь себе: "Я действительно делала это? Действительно, соски, которые просвечиваются?""" — добавила мама двух сыновей.
Отметим, что впервые звезда сцены стала мамой в мае 2022 года. Тогда у нее и рэпера A$AP Rocky родился сын Ризза. Впоследствии стало известно о второй беременности Рири. В августе 2023 года она родила второго сына, которого назвали Риот.
Недавно ходили слухи, будто Рианна беременна третьим ребенком, однако официально певица не подтвердила, не опровергла домыслы в сети.
Напомним, новую обложку журнала с Рианной раскритиковали в сети.
Также Фокус писал о слухах относительно третьей беременности Рианны.