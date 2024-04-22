"Я это делала?": Рианна призналась, о чем жалеет

Даже во время беременностей артистка носила откровенные наряды. Впрочем, сейчас она изменила свои взгляды.

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36-летняя американская певица Рианна призналась, о чем жалеет в своей жизни. Об этом пишет Vogue.

Оказалось, что артистка со стыдом вспоминает свои откровенные аутфиты в прошлом, особенно те, через которые были видны интимные части тела.

"Это прозвучит довольно лицемерно, но... Я сделала много глупостей за свою жизнь. Я ходила с обнаженными сосками, с нижним бельем, которое виднеется из-под одежды..." — отметила знаменитость барбадосского происхождения.

Рири призналась, что именно материнство заставило ее пересмотреть эти вещи в своей жизни.

"Сейчас же уже мыслю как молодая опытная женщина и мама. Я осознала, что ни за что бы больше не надела такие вещи. Я просто удивляюсь себе: "Я действительно делала это? Действительно, соски, которые просвечиваются?""" — добавила мама двух сыновей.

Рианна Фото: Instagram/badgalriri

Отметим, что впервые звезда сцены стала мамой в мае 2022 года. Тогда у нее и рэпера A$AP Rocky родился сын Ризза. Впоследствии стало известно о второй беременности Рири. В августе 2023 года она родила второго сына, которого назвали Риот.

Рианна с сыном Фото: badgalriri/instagram

Недавно ходили слухи, будто Рианна беременна третьим ребенком, однако официально певица не подтвердила, не опровергла домыслы в сети.

Напомним, новую обложку журнала с Рианной раскритиковали в сети.

Также Фокус писал о слухах относительно третьей беременности Рианны.