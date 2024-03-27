Рианна вышла в свет после слухов о новой беременности (фото)

Артистка и рэпер A$AP Rocky воспитывают двух сыновей. Накануне появились слухи об еще одном пополнении в семье.

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36-летнюю американскую певицу Рианну заметили на публике после слухов о ее третьей беременности. Об этом пишет Daily Mail.

Мама двоих детей посетила накануне благотворительное мероприятие в The Little Door в Западном Голливуде.

Звезда сцены барбадосского происхождения продемонстрировала новый цвет волос: ее платиновые пряди были закреплена в объемную прическу, а некоторые пряди остались для обрамления лица Рири.

Артистка была в стильной винтажной кожаной куртке оверсайз, под которую она надела черное макси-платье. Рианна также сделала эффектный макияж с подчеркнутыми глазами и губами.

Рианна

Накануне появилась информация, что певица ожидает рождения третьего ребенка. На этот раз Рири должна родить рэперу A$AP Rocky дочь.

В мае 2022 года на свет появился первенец пары RZA Athelston Mayers. Через год певица стала мамой еще одного сына, которого назвали Риот Роуз Майерс.

Ранее звезда сцены признавалась, что мечтает о большой семье и о рождении дочери. Впрочем, слухи в сети звездная пара пока официально не комментирует.

Рианна и A$AP Rocky Фото: Instagram @nespo_restaurant

Напомним, Рианна планирует расширение своего бизнеса.

Также Фокус писал о выступлении Рианны на предсвадебной вечеринке индийских миллиардеров.