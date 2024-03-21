Рианна начнет продавать свою косметику в Китае

Китай является вторым после США рынком красоты, поэтому расширение бизнеса на эту страну сулит Рианне новые доходы. Бренд косметики уже сделал ее миллиардершей В США.

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36-летняя барбадосская певица, продюсер, бизнесвумен-миллиардер Рианна расширяет продажи продукции своего бренда Fenty Beauty на Китай уже с 1 апреля. Об этом она сообщила на странице Fenty Headlines в соцсети Х.

"Китай, я очень рада поделиться отличной новостью… 1 апреля Fenty Beauty официально появится на свет. В Китае такая богатая культура, которая всегда вдохновляла меня, и мне не терпится поделиться со всеми вами Fenty Beauty, прославляя вашу уникальную красоту. Спасибо вам, ребята, огромное за то, что воплотили мою мечту в реальность, и мне не терпится скоро увидеть вас", – говорит она на видео.

Это – огромный шаг для Рианны, сколотившей самостоятельно миллиардное состояние благодаря косметическому бренду, ведь Китай теперь является вторым по величине рынком красоты в мире после США.

Буквально в прошлом месяце Рири зашла в Instagram, чтобы поделиться фрагментом нового короткометражного фильма для FentySkin, в котором участвуют она сама и ее бойфренд A$AP Rocky. Он передает атмосферу 1950-х годов, поскольку части клипа были черно-белыми и демонстрировались на движущейся киноленте.

Певица выглядела гламурно с прической в стиле пин-ап, которую она сочетала с бриллиантовым колье и золотыми часами. A$AP Rocky и Рианна прижимаются друг к другу, пока он демонстрирует продукцию FentySkin.

Ранее Фокус писал, что Рианна выступила с 90-минутным сетом на предсвадебной вечеринке Ананта Амбани, сына Мукеша Амбани, богатейшего человека Индии. За появление на мероприятии ей заплатили $6 миллионов.