Ріанна почне продавати свою косметику в Китаї

Китай є другим після США ринком краси, тому розширення бізнесу на цю країну обіцяє Ріанні нові доходи. Бренд косметики вже зробив її мільярдеркою У США.

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36-річна барбадоська співачка, продюсерка, бізнесвумен-мільярдерка Ріанна розширює продажі продукції свого бренду Fenty Beauty на Китай уже з 1 квітня. Про це вона повідомила на сторінці Fenty Headlines у соцмережі Х.

"Китай, я дуже рада поділитися чудовою новиною... 1 квітня Fenty Beauty офіційно з'явиться на світ. У Китаї така багата культура, яка завжди надихала мене, і мені не терпиться поділитися з усіма вами Fenty Beauty, прославляючи вашу унікальну красу. Спасибі вам, хлопці, величезне за те, що втілили мою мрію в реальність, і мені не терпиться скоро побачити вас", — говорить вона на відео.

Це — величезний крок для Ріанни, яка самостійно сколотила мільярдні статки завдяки косметичному бренду, адже Китай тепер є другим за величиною ринком краси у світі після США.

Буквально минулого місяця Рірі зайшла в Instagram, щоб поділитися фрагментом нового короткометражного фільму для FentySkin, в якому беруть участь вона сама і її бойфренд A$AP Rocky. Він передає атмосферу 1950-х років, оскільки частини кліпу були чорно-білими і демонструвалися на рухомій кінострічці.

Співачка мала гламурний вигляд із зачіскою в стилі пін-ап, яку вона поєднала з діамантовим кольє і золотим годинником. A$AP Rocky і Ріанна притискаються один до одного, поки він демонструє продукцію FentySkin.

Раніше Фокус писав, що Ріанна виступила з 90-хвилинним сетом на передвесільній вечірці Ананта Амбані, сина Мукеша Амбані, найбагатшої людини Індії. За появу на заході їй заплатили $6 мільйонів.