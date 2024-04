"Живут самую лучшую жизнь": Рианна рассказала о своих детях

Сейчас звезда сцены воспитывает двух наследников от A$AP Rocky. Впрочем, в последнее время ходили слухи о третьей беременности артистки, что пока не подтвердилось.

Американская певица Рианна рассказала о воспитании двух сыновей от рэпера A$AP Rocky. Об этом пишет ET.

"Когда я одеваю их, я всегда стараюсь одевать их, как Рокки", — призналась артистка барбадосского происхождения.

Рианна с сыном Фото: Instagram/badgalriri

Рири и ее избранник будут праздновать второй день рождения своего первенца RZA 13 мая, а восемь месяцев назад они стали родителями во второй раз: у пары родился сын Риот Роуз.

"Очень весело, приятно видеть, как мои дети любят надевать вещи, которые я сделала и разработала [из-за моего сотрудничества с Fenty x Puma]. Это действительно невероятно", — добавила мама двоих детей.

"Они живут лучшую жизнь и имеют любовь, которую они чувствуют от всех. Они знают, что их любят. Я радуюсь, когда вижу это в их глазах", — добавила певица.

Рианна с сыном Фото: badgalriri/instagram

Маленькие мальчики часто играют или ссорятся из-за игрушек, но Рири призналась, что самым большим миротворцем является их любимая песня 1937 года The Wheels on the Bus.

В частности, Рианна, чей последний альбом Anti вышел в 2016 году, заинтриговала фанатов: "У меня уже есть вещи, из которых я смогу сделать хиты".

