"Живут самую лучшую жизнь": Рианна рассказала о своих детях
Сейчас звезда сцены воспитывает двух наследников от A$AP Rocky. Впрочем, в последнее время ходили слухи о третьей беременности артистки, что пока не подтвердилось.
Американская певица Рианна рассказала о воспитании двух сыновей от рэпера A$AP Rocky. Об этом пишет ET.
"Когда я одеваю их, я всегда стараюсь одевать их, как Рокки", — призналась артистка барбадосского происхождения.
Рири и ее избранник будут праздновать второй день рождения своего первенца RZA 13 мая, а восемь месяцев назад они стали родителями во второй раз: у пары родился сын Риот Роуз.
"Очень весело, приятно видеть, как мои дети любят надевать вещи, которые я сделала и разработала [из-за моего сотрудничества с Fenty x Puma]. Это действительно невероятно", — добавила мама двоих детей.
"Они живут лучшую жизнь и имеют любовь, которую они чувствуют от всех. Они знают, что их любят. Я радуюсь, когда вижу это в их глазах", — добавила певица.
Маленькие мальчики часто играют или ссорятся из-за игрушек, но Рири призналась, что самым большим миротворцем является их любимая песня 1937 года The Wheels on the Bus.
В частности, Рианна, чей последний альбом Anti вышел в 2016 году, заинтриговала фанатов: "У меня уже есть вещи, из которых я смогу сделать хиты".
Напомним, новую обложку журнала с Рианной резко раскритиковали в сети.
Также Фокус писал о слухах относительно третьей беременности Рианны девочкой.