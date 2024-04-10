"Ради девочки": Рианна призналась, хочет ли еще рожать детей

Знаменитость за последние два года дважды стала мамой. В последнее время ходили слухи, что она беременна в третий раз, однако официально звезда не комментировала вероятного пополнения в семье.

Related video

36-летняя певица Рианна призналась, что она уже размышляет о рождении дочери через восемь месяцев после того, как стала мамой во второй раз. Об этом пишет Иnterview.

Они с рэпером A$AP Rocky сейчас воспитывают двух сыновей. Когда артистку барбадосского происхождения спросили, сколько детей она хотела бы, Рири ответила, что готова иметь столько, сколько хочет Бог.

"Я бы пошла больше, чем на два. Я бы попробовала ради своей девочки. Но, конечно, если это другой парень, это другой парень", — отметила певица, которая снялась в провокационной фотосессии.

Рианна для Interview

Рири впервые стала мамой 13 мая 2022 года после рождения своего сына RZA Ателстона Майерса.

Спустя девять месяцев после появления на свет первенца звезда сцены удивила фанатов, вновь объявив о своей беременности во время выступления в перерыве на Суперкубке. Риот родился летом 2023 года.

Рианна для Interview

Во время нового интервью Рири также рассказала о своих отношениях с A$AP Rocky.

Бойфренд Рианны с сыном

"Мы видели моду одинаково. Мы увидели креатив одинаково. Мы часто попадали в одни и те же круги. А когда мы выросли, мы все время поддерживали бренды, продукты и творчество друг друга", — вспомнила она то, как ее дружба с рэпером переросла в отношения.

Рианна для Interview

"Я видела его в отношениях. Он видел меня в отношениях. Мы виделись вне отношений. Мы знали, на что мы способны, и знали, какие неприятности мы можем принести друг другу в жизнь. Мы можем сделать или разбить друг другу сердца. И поэтому мы начали встречаться с большой осторожностью", — призналась мама двоих детей.

Рианна и A$AP Rocky Фото: Getty Images

Напомним, новую обложку с Рианной раскритиковали в сети.

Также Фокус писал о слухах относительно третьей беременности Рианны.