"Я люблю их": Рианна дала редкий комментарий о сыновьях

Рири и рэпер A$AP Rocky воспитывают двух сыновей. Недавно начали ходить слухи об очередном пополнении в семье.

Related video

36-летняя американская певица Рианна снялась для Vogue China перед запуском своей косметической империи Fenty в стране с апреля 2024 года. В частности, бизнес-леди дала редкий комментарий о своих сыновьях.

Артистка барбадосского происхождения пообщалась с главным редактором Vogue China Маргарет Чжан.

На одном из кадов с фотосессии Рианна одета в полностью вышитый ансамбль, который состоит из укороченного жакета, бралета в тон и ковбойской шляпы.

Рианна

Также Рири надела нежное белое платье и заплела медово-каштановые волосы в косички.

Рианна

Говоря о поощрении индивидуальности своих детей, певица сказала: "Самое прекрасное... это то, что [дети] приходят в мир со своей собственной индивидуальностью и искренностью, без какой-либо логики или соответствия, что обычно заставляет вас чувствовать, что вы должны вписываться в определенную группу".

"Это действительно замечательно видеть, и я хочу продолжать помогать им ориентироваться в этом и убедиться, что они знают, что могут быть кем захотят... они должны принять это полностью, потому что это красиво и уникально. Я люблю их именно такими", — призналась мама двух сыновей.

A$AP Rocky с сыном

Кроме этого, знаменитость рассказала, почему иногда заплетает сыну волосы.

"Это форма защиты наших корней и традиции, оставленной нашими предками... [она] заставляет нас осознать, откуда мы пришли. Это наша потерянная история. Я сразу захотела, чтобы моим детям заплетали волосы... это что-то у нас в крови", — отметила Рири.

Старший сын Рианны

Они с A$AP Rocky воспитывают двух сыновей — RZA и Риота. Недавно начали ходить слухи о третьей беременности певицы и ожидании девочки. Впрочем, официально Рианна не комментировала вероятного пополнения в семье.

Напомним, Рианна планирует продажу своей косметики в Китае.

Также Фокус писал о выступлении Рианны на предсвадебной вечеринке индийских миллиардеров.