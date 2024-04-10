"Це не нормально": Ріанну розкритикували за провокаційні знімки для обкладинки журналу (фото)

Шанувальники співачки дали негативну оцінку образу співачки. Багато хто вважає, що Ріанна образила вірян.

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Американська співачка барбадоського походження, акторка і модний дизайнер Ріанна в образі ченців знялася для обкладинки останнього номера журналу Interview Magazine. Багато шанувальників розкритикували зірку, заявивши, що в такому вбранні вона ображає почуття віруючих, повідомляє Daily Mail.

На знімках 36-річна співачка зображена в чорно-білому вбранні, схожому з традиційним одягом, який носять члени деяких релігійних організацій. Вона була одягнена в білу блузку на ґудзиках від Dior і головний убір, який зазвичай носять черниці. На обличчя Ріанна нанесла помітний макіяж, підкресливши очі блакитними тінями і нафарбувала губи яскраво-червоною помадою.

Багато користувачів соціальних мереж звинуватили суперзірку в неповазі до християн. У коментарях люди висловили свій гнів і обурення: "Так втомився від усіх цих нечестивих образів!", "Крихітко, тобі не потрібно було цього робити", "Це не ОК!", "Про що ти думаєш? Нехай Бог пробачить тебе", "Це так неправильно", "Це не нормально", "Це жахливо", "Гей, це страшно", "Не знаю, хто це планував і порадив, але це залишає дуже погане враження! Це знущання над християнством? Чому?", "Залиште всі релігії в спокої, я не християнин, але мені не подобається спостерігати за подібними речами", "Хіба це не богохульство?".

Також фани співачки зазначили, що "нелюдяно і принизливо бачити, як християнство постійно висміюється" і "релігійні образи використовуються в неправильних цілях". Це не перший випадок, коли шанувальники засуджують зірку за використання релігії в її творчості. Ще 2021 року фанати звинуватили її в "культурному привласненні" за те, що на світлині топлес на ній був одягнений релігійний кулон індуїстського бога Ганеші. А всього за рік до цього вона потрапила в халепу через те, що використала пісню зі священними ісламськими текстами як саундтрек до свого пікантного показу спідньої білизни Savage x Fenty.

Нагадаємо, 2 квітня повідомлялося, що Ріанна представила свою нову колекцію спідньої білизни. Співачка продемонструвала свою неймовірну фігуру в мереживному корсеті.