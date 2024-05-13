Рианна и A$AP Rocky отпраздновали день рождения первенца (фото, видео)
RZA родился в мае 2022 года. В августе 2023 на свет появился уже второй сын пары — Риот.
Американская певица Рианна устроила вечеринку, празднуя второй день рождения своего старшего сына RZA вместе с партнером A$AP Rocky в Нью-Йорке накануне. Об этом пишет Daily Mail.
Артистка несла своего младшего сына, девятилетнего Риота после времяпрепровождения на The Color Factory в Сохо.
Дважды мама продемонстрировала джинсовые брюки свободного кроя, а также серебристый топ без бретелек с прозрачным подолом.
Звезда сцены барбадосского происхождения дополнила праздничный ансамбль пушистой светло-серой курткой, которая была спущена на плечи с правой стороны. Ее длинные пряди были разделены посередине и спадали на плечи.
Рири добавила к образу колье и солнцезащитные очки овальной формы. Она также надела туфли с закрытым носом.
Для завершения аутфита знаменитость надела пару серых перчаток и держала в руке маленький мерцающий клатч из бисера.
Тем временем отец именинника выбрал для празднования джинсовый образ, который включал мешковатые светло-голубые джинсы, а также обычную белую рубашку.
"Они живут лучшую жизнь и имеют любовь, которую они чувствуют от всех. Они знают, что их любят. Я радуюсь, когда вижу это в их глазах", — рассказывала о сыновьях Рианна.
Недавно появилась информация о том, что Рири якобы ждет рождения девочки, однако певица не подтвердила домыслы в сети.
Напомним, Рианна показала фигуру после рождения двоих детей.
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