Джиджи Хадид публично извинилась за комментарий под постом беременной Рианны
Модель имела в виду совсем не то, о чем подумали фанаты певицы.
Под первой фотографией беременной 33-летней певицы Рианны на ее странице в Instagram супермодель Джиджи Хадид оставила неосторожный комментарий, за который пришлось извиняться. Об этом пишет Independent.
Джиджи Хадид прокомментировала снимок словами "Три ангела". Некоторые пользователи подумали, что модель раскрыла секрет Рианны и ее возлюбленного, 33-летнего американского рэпера A$AP Rocky, и что они ждут двойню.
Однако впоследствии Джиджи Хадид публично обратилась к подписчикам беременной Рианны и объяснила, что под цифрой "три" имела в виду молодую семью — Рианну, ее будущего мужа и малыша, который станет для обоих первым, а не двух малышей и Рианну.
Напомним, 26-летняя супермодель Джиджи Хадид воспитывает годовалую дочь Хай после скандального расставания с певцом Зейном Маликом, которого мать супермодели обвинила в домашнем насилии.
Напомним, где и когда состоится долгожданная свадьба Рианны и A$AP Rocky, о которой они объявили в начале 2022 года. А также о первой беременной фотосессии влюбленной пары, которая ждет малыша, который станет для обоих первым.