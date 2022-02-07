Джіджі Хадід публічно попросила вибачення за коментар під постом вагітної Ріанни
Модель мала не увазі зовсім не те, про що подумали фанати співачки.
Під першою фотографією вагітної 33-річної співачки Ріанни на її сторінці в Instagram супермодель Джіджі Хадід залишила необережний коментар, за який довелося просити вибачення. Про це пише Independent.
Джіджі Хадід прокоментувала знімок словами "Три ангели". Тож деякі користувачі подумали, що модель розкрила секрет Ріанни та її коханого, 33-річного американського репера A$AP Rocky, і що вони чекають на двійню.
Проте згодом Джіджі Хадід публічно звернулася до підписників вагітної Ріанни та пояснила, що під цифрою "три" мала на увазі молоду родину — Ріанну, її майбутнього чоловіка та малюка, який стане для обох першим.
Нагадаємо, 26-річна супермодель Джіджі Хадід виховує однорічну доньку Хай після скандального розставання зі співаком Зейном Маліком, якого мати супермоделі звинуватила в домашньому насильстві.
Нагадаємо, де і коли відбудеться довгоочікуване весілля Ріанни та A$AP Rocky, про яке вони оголосили на початку 2022 року. А також про першу вагітну фотосесію закоханої пари, яка чекає на малюка, який стане для обох першим.