Джіджі Хадід публічно попросила вибачення за коментар під постом вагітної Ріанни

Модель мала не увазі зовсім не те, про що подумали фанати співачки.

Під першою фотографією вагітної 33-річної співачки Ріанни на її сторінці в Instagram супермодель Джіджі Хадід залишила необережний коментар, за який довелося просити вибачення. Про це пише Independent.

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Джіджі Хадід прокоментувала знімок словами "Три ангели". Тож деякі користувачі подумали, що модель розкрила секрет Ріанни та її коханого, 33-річного американського репера A$AP Rocky, і що вони чекають на двійню.

Проте згодом Джіджі Хадід публічно звернулася до підписників вагітної Ріанни та пояснила, що під цифрою "три" мала на увазі молоду родину — Ріанну, її майбутнього чоловіка та малюка, який стане для обох першим.

[ + – ] Ріанна чекає на свою першу дитину.

Нагадаємо, 26-річна супермодель Джіджі Хадід виховує однорічну доньку Хай після скандального розставання зі співаком Зейном Маліком, якого мати супермоделі звинуватила в домашньому насильстві.

Нагадаємо, де і коли відбудеться довгоочікуване весілля Ріанни та A$AP Rocky, про яке вони оголосили на початку 2022 року. А також про першу вагітну фотосесію закоханої пари, яка чекає на малюка, який стане для обох першим.