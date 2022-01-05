Джіджі Хадід показала дочку Зейна Маліка, яка підросла

Знаменитість, як і раніше, приховує обличчя своєї однорічної дочки від публіки.

26-річна американська супермодель Джіджі Хадід в Instagram показала майже 72 млн підписників, як проводить зимові канікули зі своєю дочкою Хай.

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Знаменитість рідко балує шанувальників знімками дівчинки, тому кожне нове фото малюка стає для фанатів знаменитості об'єктом пильної уваги та дозволяє оцінити, як швидко росте дитина. Традиційно Джіджі не стала показувати обличчя малюка, обмежившись демонстрацією її ручок та ніжок.

[ + – ] Джіджі Хадід з дочкою Хай. Фото: @gigihadid [ + – ] Дочка Джіджі Хадід Хай. Фото: @gigihadid

Хай Джіджі Малік народилася у вересні 2020 року. Батьком дівчинки є 28-річний британський співак Зейн Малік, колишній учасник бой-бенду One Direction. Проте восени 2021 року Джіджі та Зейн після шести років стосунків закінчили свій роман. Це сталося через те, що мама Джіджі Йоланда звинуватила Зейна в домашньому насильстві щодо неї. Після інциденту Джіджі всерйоз задумалася про позбавлення музиканта, нездатного керувати своїм гнівом, батьківських прав.

Гучному скандалу в зірковому сімействі передувало те, що ще на початку 2021 року бабуся Хай виклала з нею знімок у соцмережі, де було видно обличчя немовляти. Тому батько дитини дуже розлютився, хоча Йоланда згодом вилучила знімок.

[ + – ] Джіджі Хадід у нещодавній зйомці для V Magazine

На всі звинувачення матері Джіджі Зейн Малік відповідав спростуванням і стверджував, що жінка бреше, проте пізніше визнав свою провину.

Нагадаємо, після скандального розставання із Зейном Маліком Джіджі Хадід кардинально змінила зачіску.

Також Фокус писав про те, що Джіджі Хадід готова залишити кар'єру супермоделі заради своєї дочки.