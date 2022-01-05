Джиджи Хадид показала подросшую дочь Зейна Малика

Знаменитость по-прежнему скрывает лицо своей годовалой дочери от публики.

26-летняя американская супермодель Джиджи Хадид в Instagram показала почти 72 млн подписчиков, как проводит зимние каникулы со своей дочерью Хай.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Знаменитость редко балует поклонников снимками девочки, поэтому каждое новое фото малышки становится для фанатов знаменитости объектом пристального внимания и позволяет оценить, как быстро растет ребенок. Традиционно Джиджи не стала показывать лицо крохи, ограничившись демонстрацией ее ручек и ножек.

[ + – ] Джиджи Хадид с дочерью Хай. Фото: @gigihadid [ + – ] Дочь Джиджи Хадид Хай. Фото: @gigihadid

Хай Джиджи Малик родилась в сентябре 2020 года. Отцом девочки является 28-летний британский певец Зейн Малик, бывший участник бой-бэнда One Direction. Однако осенью 2021 года Джиджи и Зейн после шести лет отношений закончили свой роман. Это произошло из-за того, что мама Джиджи Иоланда обвинила Зейна в домашнем насилии в отношении нее. после инцидента Джиджи всерьез задумалась о лишении музыканта, неспособного управлять своим гневом, родительских прав.

Громкому скандалу в звездном семействе передовало то, что еще в начале 2021 года бабушка Хай выложила с ней снимок в соцсети, где было видно лицо младенца. Поэтому отец ребенка очень разозлился, хотя Иоланда впоследствии удалила снимок .

[ + – ] Джиджи Хадид в недавней съемке для V Magazine

На все обвинения матери Джиджи Зейн Малик отвечал опровержениями и утверждал, что женщина лжет, однако позже признал свою вину.

Напомним, после скандального расставания с Зейном Маликом Джиджи Хадид кардинально сменила прическу.

Также Фокус писал о том, что Джиджи Хадид готова бросить карьеру супермодели ради своей дочери.