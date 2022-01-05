Джиджи Хадид показала подросшую дочь Зейна Малика
Знаменитость по-прежнему скрывает лицо своей годовалой дочери от публики.
26-летняя американская супермодель Джиджи Хадид в Instagram показала почти 72 млн подписчиков, как проводит зимние каникулы со своей дочерью Хай.
Знаменитость редко балует поклонников снимками девочки, поэтому каждое новое фото малышки становится для фанатов знаменитости объектом пристального внимания и позволяет оценить, как быстро растет ребенок. Традиционно Джиджи не стала показывать лицо крохи, ограничившись демонстрацией ее ручек и ножек.
Хай Джиджи Малик родилась в сентябре 2020 года. Отцом девочки является 28-летний британский певец Зейн Малик, бывший участник бой-бэнда One Direction. Однако осенью 2021 года Джиджи и Зейн после шести лет отношений закончили свой роман. Это произошло из-за того, что мама Джиджи Иоланда обвинила Зейна в домашнем насилии в отношении нее. после инцидента Джиджи всерьез задумалась о лишении музыканта, неспособного управлять своим гневом, родительских прав.
Громкому скандалу в звездном семействе передовало то, что еще в начале 2021 года бабушка Хай выложила с ней снимок в соцсети, где было видно лицо младенца. Поэтому отец ребенка очень разозлился, хотя Иоланда впоследствии удалила снимок .
На все обвинения матери Джиджи Зейн Малик отвечал опровержениями и утверждал, что женщина лжет, однако позже признал свою вину.
Напомним, после скандального расставания с Зейном Маликом Джиджи Хадид кардинально сменила прическу.
Также Фокус писал о том, что Джиджи Хадид готова бросить карьеру супермодели ради своей дочери.