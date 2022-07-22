Джиджи Хадид показала образ в самом модном оттенке лета 2022 (фото)

Знаменитость посетила официальное мероприятие.

27-летняя американская модель Джиджи Хадид продемонстрировала самый модный цвет сезона. Об этом пишет британский Vogue.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Звезда подиумов посетила летнюю вечеринку Vogue X Self-Portrait в ярком свежем образе. Для выхода на публику знаменитость палестинского происхождения выбрала лаймовое мерцающее облегающее платье, расшитое кристаллами. На ногах Джиджи Хадид были изумрудные босоножки на металлическом каблуке.

Свои волосы модель собрала в аккуратный пучок, выпустив вперед две пряди. А на ее лице визажисты сделали легкий вечерний макияж.

Изюминкой по-настоящему летнего аутфита стал светло-зеленый лак на ногтях модели, удачно подходящий к другим элементам лука.

В качестве аксессуара к образу модель выбрала маленькую сумочку в тон платья.

[ + – ] Джиджи Хадид Фото: Getty Images

В 2020 27-летняя Джиджи Хадид впервые стала мамой. Однако через год разошлась со своим бойфрендом и отцом ребенка, певцом Зейном Маликом. Сейчас знаменитость сама воспитывает годовалую дочь Хай и всячески пытается скрыть ее от пристального глаза западных папарацци.

[ + – ] Джиджи Хадид

В последнее время Хадид редко появляется на официальных мероприятиях, поэтому этот визит стал практически эксклюзивом. В основном звезду подиумов "ловят" папарацци во время прогулок с дочерью.

Напомним, недавно Джиджи Хадид продемонстрировала сказочный образ на балу-маскараде своего друга.

Ранее американская певица Рианна своими "беременными" выходами сделала пурпурный цветом весны 2022.