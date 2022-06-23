Джіджі Хадід та Зейн Малік зберігають теплі стосунки після скандального розставання

У зіркової пари підростає однорічна донька Хай.

27-річна американська модель Джіджі Хадід підтримує теплі стосунки зі своїм колишнім бойфрендом та батьком її дитини, музикантом Зейном Маліком. Про це пише US Magazine.

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Молода мама та її екскоханий, попри скандальне розставання, тепло та турботливо ставляться одне до одного.

"Вони не відчувають ненависті одне до одного і роблять усе для того, щоб виховати їхню доньку в люблячій атмосфері. Вони не живуть разом, але часто бачаться і проводять разом час", — розповідають джерела, близькі до зіркової пари.

[ + – ] Джіджі Хадід та Зейн Малік розійшлися восени 2021 Фото: Instagram gigihadid

Зокрема інсайдери додали, що американська супермодель і надалі намагатиметься зберігати приватність своєї однорічної доньки і не показуватиме її громадськості.

Джіджі Хадід і Зейн Малік розійшлися восени 2021 після скандалу з домашнім насильством з боку співака. Як відомо, Малік розізлився на матір Джіджі Йоланду Хадід, яка випадково виклала у соцмережі знімок кількамісячної Хай. Оскільки батьки всіляко намагалися ховати малюка від громадськості, вчинок Йоланди викликав агресію співака.

[ + – ] Йоланда Хадід на прогулянці зі своєю онукою Фото: legion-media

Після цього багаторічні стосунки Маліка та Хадід завершилися, проте вони продовжують виховувати спільну доньку, якій восени 2022 виповниться два роки.

Нагадаємо, Джіджі Хадід показала рідкісний знімок доньки та колишнього коханого Зейна Маліка.

Також Фокус писав про ймовірні причини, чому насправді розійшлися Джіджі Хадід та Зейн Малік.