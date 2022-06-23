Джиджи Хадид и Зейн Малик сохраняют теплые отношения после скандального расставания
У звездной пары подрастает годовалая дочь Хай.
27-летняя американская супермодель Джиджи Хадид поддерживает теплые отношения со своим бывшим бойфрендом и отцом ее ребенка, музыкантом Зейном Маликом. Об этом пишет US Magazine.
Молодая мама и ее экс-возлюбленный, несмотря на скандальное расставание, тепло и заботливо относятся друг к другу.
"Они не чувствуют ненависти друг к другу и делают все для того, чтобы воспитать их дочь в любящей атмосфере. Они не живут вместе, но часто видятся и проводят время вместе", — рассказывают источники, близкие к звездной паре.
В частности, инсайдеры добавили, что американская супермодель и в дальнейшем будет пытаться сохранять конфиденциальность своей годовалой дочери и не будет показывать ее общественности.
Джиджи Хадид и Зейн Малик разошлись осенью 2021 после скандала с домашним насилием со стороны певца. Как известно, Малик разозлился на мать Джиджи Иоланду Хадид, которая случайно выложила в соцсети снимок маленькой Хай. Поскольку родители всячески пытались прятать малыша от общественности, поступок Иоланды вызвал агрессию у певца.
После этого многолетние отношения Малика и Хадид завершились, однако они продолжают воспитывать общую дочь, которой осенью 2022 исполнится два года.
Напомним, Джиджи Хадид показала редкий снимок дочери и бывшего возлюбленного Зейна Малика.
Также Фокус писал о возможных причинах, почему на самом деле разошлись Джиджи Хадид и Зейн Малик.