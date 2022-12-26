Леонардо ДиКаприо сходил уже на третье свидание с новой подружкой Викторией Ламас

Актер никак не комментирует отношения с юной подругой.

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48-летний Леонардо ДиКаприо сходил в ночной клуб со своей новой подругой – 23-летней Викторией Ламас. И это было уже его третье свидание с дочкой актера Лоренцо Ламаса за неделю. Об этом пишет Daily Mail.

До Виктории Леонардо ДиКаприо несколько раз встречался с известной моделью Джиджи Хадид, но, по слухам, она не была настроена слишком серьезно. К тому же эти отношения не нравились ее матери, Иоланде Хадид.

ДиКаприо не афиширует свои отношения и старался быть незаметным, выходя из ночного клуба Off Sunset в Западном Голливуде.

[ + – ] Леонардо ДиКаприо старался быть незаметным, покидая ночной клуб

Актер, напомним, в поисках новой подружки, после того как разорвал свои четырехлетние отношения с 25-летней Камилой Морроне в августе.

[ + – ] Леонардо явно не смущает существенная разница в возрасте

Виктория родилась 24 апреля 1999 года — через два года после выхода культового фильма Лео "Титаник" 1997 года — и является дочерью актера Лоренцо Ламаса и модели Playboy Шоны Сэнд.

[ + – ] Виктория Ламас - новая подружка Лео

Виктория – начинающая модель и актриса. Также она увлекается фотографией и рисует акрилом.

Фокус писал все, что известно о Виктории и ее знаменитых родителях.

Согласно ее биографии в Instagram, она подписала контракт с Innovative Artists, Luber Roklin Entmt и Natural Models LA. О ее прошлых отношениях ничего не известно.

А Леонардо ДиКаприо славится со своими многочисленными романами с моделями. Причем одно время он предпочитал так называемых "Ангелов Виктории".

Среди его подруг были такие знаменитости, как Блейк Лайвли, Жизель Бюндхен и Бар Рафаэли. Но со всеми он расставался до того, как им исполнялось 25 лет. Камила Морроне стала своего рода рекордсменкой.

[ + – ] Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне в 2021 году Фото: Getty Images

Также Леонардо никогда не комментирует свои романы и старается не появляться на публике вместе со своими девушками. Камила Морроне в этом роде тоже стала исключением. Они с Лео вместе были замечены в отпуске, на романтичных ужинах и на трибунах Уимблдона.