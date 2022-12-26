Леонардо Ді Капріо сходив уже на третє побачення з новою подружкою Вікторією Ламас

Актор ніяк не коментує стосунки із юною подругою.

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48-річний Леонардо Ді Капріо сходив до нічного клубу зі своєю новою подругою – 23-річною Вікторією Ламас. І це було вже його третє побачення із донькою актора Лоренцо Ламаса за тиждень. Про це пише Daily Mail.

До Вікторії Леонардо Ді Капріо кілька разів зустрічався з відомою моделлю Джіджі Хадід, але, за чутками, вона не була дуже серйозно налаштована. До того ж, ці стосунки не подобалися її матері, Йоланді Хадід.

Ді Капріо не афішує своїх відносин і намагався бути непомітним, виходячи з нічного клубу Off Sunset у Західному Голлівуді.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо намагався бути непомітним, залишаючи нічний клуб

Актор, нагадаємо, у пошуках нової подружки після того, як розірвав свої чотирирічні стосунки з 25-річною Камілою Морроне в серпні.

[ + – ] Леонардо явно не бентежить суттєва різниця у віці

Вікторія народилася 24 квітня 1999 року – через два роки після виходу культового фільму Лео "Титанік" 1997 року – і є дочкою актора Лоренцо Ламаса та моделі Playboy Шони Сенд.

[ + – ] Вікторія Ламас — нова подружка Лео

Вікторія – модель-початківець і актриса. Також вона захоплюється фотографією та малює акрилом.

Фокус писав усе, що відомо про Вікторію та її знаменитих батьків.

Згідно з її біографією в Instagram, вона підписала контракт з Innovative Artists, Luber Roklin Entmt та Natural Models LA. Про її минулі стосунки нічого не відомо.

А Леонардо Ді Капріо славиться своїми численними романами з моделями. Причому у свій час він волів так званих "Ангелів Вікторії".

Серед його подруг були такі знаменитості, як Блейк Лайвлі, Жизель Бюндхен та Бар Рафаелі. Але з усіма він розлучався до того, як їм виповнилося 25 років. Каміла Моррон стала своєрідною рекордсменкою.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо та Каміла Морроне у 2021 році Фото: Getty Images

Також Леонардо ніколи не коментує свої романи та намагається не з'являтися на публіці разом зі своїми дівчатами. Каміла Морроне в цьому роді також стала винятком. Вони з Лео разом були помічені у відпустці, на романтичних вечерях та на трибунах Вімблдону.