Леонардо Ді Капріо сходив уже на третє побачення з новою подружкою Вікторією Ламас
Актор ніяк не коментує стосунки із юною подругою.
48-річний Леонардо Ді Капріо сходив до нічного клубу зі своєю новою подругою – 23-річною Вікторією Ламас. І це було вже його третє побачення із донькою актора Лоренцо Ламаса за тиждень. Про це пише Daily Mail.
До Вікторії Леонардо Ді Капріо кілька разів зустрічався з відомою моделлю Джіджі Хадід, але, за чутками, вона не була дуже серйозно налаштована. До того ж, ці стосунки не подобалися її матері, Йоланді Хадід.
Ді Капріо не афішує своїх відносин і намагався бути непомітним, виходячи з нічного клубу Off Sunset у Західному Голлівуді.
Актор, нагадаємо, у пошуках нової подружки після того, як розірвав свої чотирирічні стосунки з 25-річною Камілою Морроне в серпні.
Вікторія народилася 24 квітня 1999 року – через два роки після виходу культового фільму Лео "Титанік" 1997 року – і є дочкою актора Лоренцо Ламаса та моделі Playboy Шони Сенд.
Вікторія – модель-початківець і актриса. Також вона захоплюється фотографією та малює акрилом.
Фокус писав усе, що відомо про Вікторію та її знаменитих батьків.
Згідно з її біографією в Instagram, вона підписала контракт з Innovative Artists, Luber Roklin Entmt та Natural Models LA. Про її минулі стосунки нічого не відомо.
А Леонардо Ді Капріо славиться своїми численними романами з моделями. Причому у свій час він волів так званих "Ангелів Вікторії".
Серед його подруг були такі знаменитості, як Блейк Лайвлі, Жизель Бюндхен та Бар Рафаелі. Але з усіма він розлучався до того, як їм виповнилося 25 років. Каміла Моррон стала своєрідною рекордсменкою.
Також Леонардо ніколи не коментує свої романи та намагається не з'являтися на публіці разом зі своїми дівчатами. Каміла Морроне в цьому роді також стала винятком. Вони з Лео разом були помічені у відпустці, на романтичних вечерях та на трибунах Вімблдону.