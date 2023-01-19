Леонардо ДиКаприо сделал перерыв в свиданиях и сходил на ужин с мамой

Леонардо очень близок со своей матерью, Ирмелин Инденбиркен, которая работала на нескольких работах, чтобы обеспечить ему достойную жизнь.

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Леонардо ДиКаприо после того, как заставил о себе говорить, сходив на несколько свиданий со своей новой девушкой Викторией Ламас, уделил внимание матери. Звезда "Титаника" сводил ее на ужин и прогулялся с ней по Лос-Анджелесу. Об этом пишет Daily Mail.

Недавно он был замечен на свиданиях и в ночных клубах с новой девушкой Викторией Ламас, которая младше его на 25 лет.

Но на днях, он провел время со своей матерью Ирмелин Инденбиркен.

Они сходили на ужин в частный клуб "Сан-Висенте Бунгало" в Западном Голливуде. А потом прогулялись по городу.

Лео был почти неузнаваем, когда он шел за своей мамой, надев черную бейсболку и серую маску на лицо.

Известно, что членство в частном клубе "Сан-Винсенте" стоит около 4200 долларов в год или 1800 долларов в год для участников в возрасте до 35 лет. Это место популярно среди знаменитостей, которые не желают, чтобы их преследовали папарацци.

Леонардо очень близок со своей матерью. Ирмелин развелась с отцом актера, писателем и издателем Джорджем ДиКаприо, когда Лео был совсем маленьким.

Женщине пришлось работать на нескольких работах, чтобы обеспечить своего сына. Замуж она больше не вышла.

Но у актера есть сводный брат Адам Фаррар, сын его отца от второго брака.

Пока неизвестно, рассказал ли Леонардо своей матери о новом романе. Официально об отношениях с Викторией Ламас, дочкой актера Лоренцо Ламаса, он пока не объявлял. Но они вместе отдыхали на яхте и их часто видели вместе в ночных клубах.