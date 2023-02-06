Леонардо ДіКапріо зустрічається з 19-річною ізраїльською моделлю

48-річний актор, схоже, попрощався з Вікторією Ламас, із якою навіть встиг з'їздити у відпустку на Новий рік.

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Леонардо ДіКапріо опинився на перших сторінках таблоїдів після того, як його сфотографували на вечірці з юною дівчиною. Пізніше журналісти з'ясували, що це ізраїльська модель Іден Полані, і вона навіть молодша за попередню подружку актора, адже їй лише 19 років. Про це пише HITC.

Уперше Леонардо й Іден зняли на початку лютого 2023 року. Вони разом завітали на вечірку з нагоди релізу дебютного альбому моделі Ебоні Райлі. Дівчину поряд із актором не відразу впізнали, називаючи в мережі "таємничою незнайомкою". Але коли дізналися, то зараз їй пишуть у коментарях, щоб вона не зустрічалася з ДіКапріо, а також жартують, що має в запасі шість років.

[ + – ] Іден Полані — нова подружка Лео ДіКапріо Фото: Instagram Eden Polani [ + – ] Іден Полані — нова подружка Лео ДіКапріо Фото: Instagram Eden Polani

Іден співпрацює з агентством ITM Models. ITM — модне бутик-агентство, засноване Омрі Яарі у 2016 році. У профілі дівчини на сайті компанії можна знайти фото на обкладинках ізраїльських журналів, також вона з'являлася на обкладинці Glamour. Вона багато подорожує. Відомо про неї небагато, тільки те, що вона народилася 2 березня 2003 року та що вона родом з Ізраїлю, але зараз живе в Лос-Анджелесі. На 19-річну модель наразі підписані понад 200 тисяч людей.

У мережі існує думка, що власник "Оскара" та зірка "Титаніка" не зустрічається з жінками, який більше ніж 25 років. І справді, всі дівчата, з якими Лео пов'язували романтичні стосунки, були молодші за цей вік, коли починали з ним зустрічатися, а як тільки вони досягали цього віку, то актор із ними розлучався.

[ + – ] Леонардо ДіКапріо та Іден Полані

Виняток становить лише Джіджі Хадід, але з нею в ДіКапріо повноцінного роману так і не вийшло. Вони лише зустрілися кілька разів у компанії спільних друзів.

Нагадаємо, ще недавно Леонардо ДіКапріо зустрічався із 23-річною Вікторією Ламас, донькою зірки бойовиків Лоренцо Ламаса. Вони навіть разом їздили у відпустку.

Але Леонардо й усі його дівчата ніколи не розповідають про їхні стосунки. Також вони не постують спільних фото. Так що про романтичні пригоди актора можна дізнатися лише від папараці.