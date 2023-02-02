Леонардо Ді Капріо сходив на побачення з таємничою дівчиною

І це на тлі чуток про те, що в нього стосунки з 23-річною моделлю і актрисою-початківцем Вікторією Ламас.

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48-річного Леонардо Ді Капріо помітили з новою таємничою супутницею на вечірці у Лос-Анджелесі. Актор був із молодою жінкою на заході, присвяченому виходу нового альбому Ебоні Райлі. А нещодавно стало відомо, що актор зустрічається з 23-річною моделлю Вікторією Ламас. Про це пише Daily Mail.

Схоже, зірка "Титаніка" все ще є в активному пошуку нової супутниці життя. Леонардо Ді Капріо помітили на вечірці з новою дівчиною.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо та його нова таємнича супутниця

Таємнича жінка в стильному брючному костюмі не відходила від нього на заході, який в лос-анджелеському клубі влаштувала співачка і модель Ебоні Райлі.

Нова подруга актора – 23-річна Вікторія Ламас, – на вечірці була відсутня.

Леонардо вирішив не вбиратися, і був у звичайному повсякденному одязі, але хоч обійшовся без маски, яку зазвичай одягає на публічні заходи, щоб уникнути уваги папараці.

Особу його супутниці журналісти поки не з'ясували, але явно, що вона була старша за Вікторію і у неї було довге руде волосся.

Востаннє на публіці зі своєю новою подружкою Леонардо з'являвся ще наприкінці грудня. І він досі не розповів жодних подробиць про свій роман.

До Вікторії Ламас Леонардо Ді Капріо встиг сходити на кілька побачень із Джіджі Хадід, але це так нічим і не закінчилося.

Його остання низка коротких інтрижок пішла за його розривом у серпні 2022 року з моделлю, яка стала актрисою Камілою Морроне, з якою він зустрічався чотири роки.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що фільм "Титанік" у новій якості знову вийде у кінотеатрах 10 лютого. Тож Леонардо Ді Капріо знову опинився у центрі уваги. Адже Джеймс Кемерон розповів, що йому довелося буквально "виламувати йому руки", щоб переконати зніматись у хіті 1997 року.

"Він не хотів грати головну роль. Мені довелося йому руки викручувати, щоб переконати зніматися. Він думав, що це буде нудно. Мені довелося його переконувати", — пожартував Кемерон. За його словами, Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо були ідеальними в ролях закоханих у "Титаніку".

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про юну подружку Леонардо Ді Капріо. Вікторія Ламас – дочка відомого актора Лоренцо Ламаса, який знімався у бойовиках в 1990-х.