Леонардо Дикаприо сходил на свидание с таинственной девушкой

И это на фоне слухов о том, что у него отношения с 23-летней моделью и начинающей актрисой Викторией Ламас.

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48-летнего Леонардо ДиКаприо заметили с новой таинственной спутницей на вечеринке в Лос-Анджелесе. Актер был с молодой женщиной на мероприятии, посвященном выходу нового альбома Эбони Райли. А ведь недавно стало известно, что актер встречается с 23-летней моделью Викторией Ламас. Об этом пишет Daily Mail.

Похоже, звезда "Титаника" все еще в активном поиске новой спутницы жизни. Леонардо ДиКаприо заметили на вечеринке с новой девушкой.

[ + – ] Леонардо ДиКаприо и его новая таинственная спутница

Таинственная женщина в стильнмо брючном костюме не отходила от него на мероприятии, которое в лос-анджелесском клубе устроила певица и модель Эбони Райли.

Новая подруга актера – 23-летняя Виктория Ламас, — на вечеринке отсутствовала.

Леонардо решил не наряжаться, и был в обычной повседневной одежде, но хоть обошелся без маски, которую обычно надевает на публичные мероприятия, чтобы избежать внимания папарацци.

Личность его спутницы журналисты пока не выяснили, но явно, что она была старше Виктории и у нее были длинные рыжие волосы.

Последний раз на публике со своей новой подружкой Леонардо появлялся еще в конце декабря. И он до сих пор не рассказал никаких подробностей о своем романе.

До Виктории Ламас Леонардо Дикаприо успел сходить на несколько свиданий с Джиджи Хадид, но это так ничем и не закончилось.

Его последняя череда коротких интрижек последовала за его разрывом в августе 2022 года с моделью, ставшей актрисой Камилой Морроне, с которой он встречался четыре года.

Напомним, недавно стало известно, что фильм "Титаник" в новом качестве снова выйдет в кинотеатрах 10 февраля. Так что Леонардо ДиКаприо снова оказался в центре внимания. Ведь Джеймс Кэмерон рассказал, что ему пришлось буквально "выламывать ему руки", чтобы убедить сниматься в хите 1997 года.

"Он не хотел играть главную роль. Мне пришлось ему руки выкручивать, чтобы убедить сниматься. Он думал, что это будет скучно. Мне пришлось его убеждать", — пошутил Кэмерон. По его словам, Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо были идеальны в ролях влюбленных в "Титанике".

Напомним, ранее Фокус рассказывал о юной подружке Леонардо ДиКаприо. Виктория Ламас – дочь известного актера Лоренцо Ламаса, который снимался в боевиках в 1990-х.