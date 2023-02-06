Леонардо ДиКаприо встречается с 19-летней израильской моделью

48-летний актер, похоже, расстался с Викторией Ламас, с которой даже успел съездить в отпуск на Новый год.

Related video

Леонардо ДиКаприо оказался на первых страницах таблоидов, после того, как его сфотографировали на вечеринке с юной девушкой. Позже журналисты выяснили, что это израильская модель Иден Полани и она даже моложе предыдущей подружки актера, ведь ей всего 19 лет. Об этом пишет HITC.

Впервые Леонардо и Иден сняли в начале февраля 2023 года. Они вместе посетили вечеринку по случаю релиза дебютного альбома модели Эбони Райли. Девушку рядом с актером не сразу узнали, называя в Сети "таинственной незнакомкой". Но когда узнали, то сейчас ей пишут в комментариях, чтобы она не встречалась с ДиКаприо, а также шутят, что у нее есть в запасе шесть лет.

[ + – ] Иден Полани - новая подружка Лео ДиКаприо Фото: Instagram Eden Polani [ + – ] Иден Полани - новая подружка Лео ДиКаприо Фото: Instagram Eden Polani

Иден сотрудничает с агентством ITM Models. ITM — модное бутик-агентство, основанное Омри Яари в 2016 году. В профиле девушки на сайте компании можно найти фото на обложках израильских журналов, также она появлялась на обложке Glamour. Она много путешествует. Известно про нее немного, лишь только то, что она родилась 2 марта 2003 года и что она родом из Израиля, но сейчас живет в Лос-Анджелесе. На 19-летнюю модель на данный момент подписано более 200 тысяч человек.

В Сети бытует мнение, что обладатель "Оскара" и звезда "Титаника" не встречается с женщинами старше 25 лет. И действительно, все девушки, с которыми Лео связывали романтичные отношения, были младше этого возраста, когда начинали с ним встречаться, а как только они достигали этого возраста, но актер с ними расставался.

[ + – ] Леонардо ДиКаприо и Иден Полани

Исключение составляет лишь Джиджи Хадид, но с ней у ДиКаприо полноценного романа так и не получилось. Они лишь встретились пару раз в компании общих друзей.

Напомним, еще недавно Леонардо ДиКаприо встречался с 23-летней Викторией Ламас, дочкой звезды боевиков Лоренцо Ламаса. Они даже вместе ездили в отпуск.

Но Леонардо и все его девушки никогда не рассказывают об их отношениях. Также они не постят общие фото. Так что про романтические похождения актера можно узнать только от папарацци.