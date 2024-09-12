Епатаж на межі фолу: 5 найдивніших нарядів на MTV Video Music Awards 2024 (фото)

Деякі знаменитості здивували вибором дивних і досить складних у виконанні суконь.

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41-а церемонія вручення нагород MTV Video Music Awards 2024 відгриміла в Елмонті (штат Нью-Йорк, США) на UBS Arena. Захід такого масштабу — прекрасний привід для знаменитостей блиснути на червоній доріжці. Поряд зі стильним і доречним дизайнерським вбранням деякі зірки здивували неоднозначним вибором суконь. Фокус зібрав найсуперечливіші образи найпрестижнішої музичної премії Америки.

Еддісон Рей

23-річна Еддісон Рей з'явилася на червоній доріжці фактично в нижній білизні. Вона позувала фотографам у білому атласному бюстгальтері, прикрашеному пір'ям, і трусиках з фестончастою обробкою від Miss Claire Sullivan. Образ Еддісон частково був натхненний як новим синглом "Diet Pepsi", так і її захопленням культовим конусоподібним бюстгальтером Мадонни від Jean Paul Gaultier з її туру Blond Ambition.

Образ Мадонни, який надихнув Еддісона

Щоб підняти образ від будуару до сцени, Рей додала ззаду пачку з тюлю, яка майоріла позаду неї, ледь прикриваючи сідниці. Образ завершували білі лаковані туфлі.

Еддісон Рей Фото: Getty Images

Анітта

31-річна бразильська співачка Анітта вибрала для червоної доріжки премії дивне вбрання у весільному стилі. Образ співачки містив хитромудрий корсетний верх, який був зашнурований і виліплений, віддаючи данину поваги вінтажній спідній білизні. Структурований ліф доповнювався прозорими панелями. Високий розріз у спідниці з драпіруванням, що його супроводжувала, відкривав панчохи до стегна. Завершувала образ відповідна біла вуаль, витончено накинута на її плечі, яка волочилася за нею, коли вона йшла.

Анітта доповнила свій яскравий ансамбль чокером і багатоярусними браслетами від Suzanne Kalan, дозволивши вбранню стати зіркою. Вона одягла срібні туфлі на підборах з ремінцями, які визирали з-під довгого шлейфу, а її волосся було гладко укладене і пряме, каскадом спадало на спину.

Анітта Фото: Getty Images

Тайла (Tyla)

22-річна південноафриканська співачка і авторка пісень Tyla з'явилася на премії в неоново-жовтій сукні-спагеті без бретелей від Area Couture осінь 2024 з мотузки. Під неї вона одягла пару бірюзових трусиків, які можна було побачити через вирізи.

Співачка доповнила образ аксесуарами, які також включали бахрому до підлоги ззаду, рожеві блискучі туфлі на підборах Rene Caovilla і не менш яскраві коштовності, зокрема й асортимент каблучок Fabergé.

Тайла Фото: Getty Images

Кеті Перрі

39-річна американська співачка Кеті Перрі останнім часом демонструє своє дивовижне схуднення і обирає вбрання, що максимально підкреслюють її оновлені форми. На церемонії MTV Video Music Awards 2024 вона з'явилася в ансамблі від Who Decides War з їхньої дебютної колекції весна-літо 2025.

Сукня у відтінках слонової кістки вирізнялася потертостями, асиметричним драпіруванням і рваними деталями. Перрі доповнила вбрання мінімальною кількістю прикрас.

Стилісти вже охрестили цю сукню "рваною".

Кеті Перрі

Megan Thee Stallion

29-річна реперка Megan Thee Stallion, ведуча церемонії MTV VMA 2024, вибрала вельми дивне вбрання і складне вбрання. Це було чорне боді в стилі бюстьє, вкрите шаром обтислої чорної сітки, що з'єднує його з драматичною спідницею. Остання розпускалася з обтислого силуету і ніби ширяла окремо від основного вбрання.

Образ вона доповнила браслетами, сережками і каблучками Lorraine Schwartz.

Megan Thee Stallion Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав про найсміливіші сукні кінофестивалю в Торонто.