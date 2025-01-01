У мільйонерки з Instagram вкрали коштовностей на 10 мільйонів фунтів стерлінгів

Супербагата інтернет-знаменитість Шафіра Хуан виставляла фото в коштовностях у соцмережах. І тепер у неї вкрали частину її скарбів.

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Невідомий грабіжник вкрав у Шафіри Хуан, знаменитості з Instagram та інфлюенсера, ювелірних виробів на суму 10,4 млн фунтів стерлінгів. Її знайомі вважають, що вона стала "магнітом" для злочинців після того, як виставила напоказ свої цінності та розкішний спосіб життя в соціальних мережах. Про це пише Daily Mail.

Профіль Шафіри Хуан в Instagram був заповнений фотографіями, на яких вона демонструвала безліч дизайнерських сумок, ультра-розкішний одяг і коштовності, подорожуючи світом, відвідуючи покази мод і насолоджуючись екзотичною їжею.

Шафіра Хуан виставляла напоказ свій розкішний спосіб життя Фото: Соцмережi

Однак вона видалила свої акаунти в соціальних мережах і зробила їх приватними після того, як на її особняк вартістю 38 мільйонів фунтів стерлінгів у Сент-Джонс-Вуді напав злодій-одинак, який сховався з мільйонами в коштовностях, сумках і готівці під час потайливого нальоту, який тривав менше ніж 20 хвилин.

Грабіжник впорався за 20 хвилин, вкравши коштовностей на 10 млн фунтів стерлінгів Фото: Соцмережi

Поліція розшукує злодія в масці, який 7 грудня непоміченим пробрався в будинок на Авеню-роуд, поки всередині перебувала прислуга.

Однак друзі та експерти кажуть, що Хуан, можливо, стала мішенню, після того, як постійно хвалилася своїм розкішним способом життя в соцмережах.

Шафіра Хуан виставляла напоказ свій розкішний спосіб життя Фото: Соцмережi

Один із них сказав, що впливова особистість, яка є культурним послом галереї Halcyon на Бонд-стріт, знала, що вона може стати "магнітом" для злочинців, виставляючи напоказ своє неймовірне багатство в Інтернеті.

Проте, кажуть, що вона і її чоловік, забудовник Сішоу, вкрай вражені після нальоту рано ввечері, який, як вважають, був проведений із використанням сходів із сусіднього об'єкта, де проводять масштабну реконструкцію.

Тим часом експерти застерігають інші сім'ї з дуже високим рівнем доходу від демонстрації свого багатства в мережі, хоч би як спокусливо це було в епоху соціальних мереж.

Шафіра Хуан виставляла напоказ свій розкішний спосіб життя Фото: Соцмережi

Серед вкрадених у Хуан речей були безцінні унікальні ювелірні вироби, зокрема каблучка з діамантом Graff вагою 10,73 карата, а також вироби Hermes і De Beers. Наприклад, розкішне кольє "Niloticud Lumiere" і каблучка від Van Cleef & Arpels із сапфірами й аквамаринами.

Злодій також вкрав сумки Hermes Crocodile Kelly на суму 150 000 фунтів стерлінгів і близько 15 000 фунтів стерлінгів готівкою.

Кріс Марінелло, голова Art Recovery International — організації, яка намагається повернути власникам вкрадені в них коштовності та речі, зокрема й вкрадені нацистами під час Другої світової війни, заявив, що будь-хто, хто виставляє свої товари в Інтернеті, наражає себе на ризик.

Нагадаємо, 2022 року невідомий грабіжник-одинак вдерся до особняка подружжя Бекхемів у той момент, поки Девід, Вікторія та їхні діти були на першому поверсі будинку.