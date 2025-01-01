У миллионерши из Instagram украли драгоценностей на 10 миллионов фунтов стерлингов

Супербогатая интернет-знаменитость Шафира Хуан выставляла фото в драгоценностях в соцсетях. И теперь у нее украли часть ее сокровищ.

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Неизвестный грабитель украли у Шафиры Хуан, знаменитости из Instagram и инфлюэнсера, ювелирных изделий на сумму 10,4 млн фунтов стерлингов. Ее знакомые считают, что она стала "магнитом" для преступников после того, как выставила напоказ свои ценности и роскошный образ жизни в социальных сетях. Об этом пишет Daily Mail.

Профиль Шафиры Хуан в Instagram был заполнен фотографиями, на которых она демонстрировала множество дизайнерских сумок, ультра-роскошную одежду и драгоценности, путешествуя по миру, посещая показы мод и наслаждаясь экзотической едой.

Шафира Хуан выставляла напоказ свой роскошный образ жизни Фото: Соцсети

Однако она удалила свои аккаунты в социальных сетях и сделала их приватными после того, как на ее особняк стоимостью 38 миллионов фунтов стерлингов в Сент-Джонс-Вуде напал вор-одиночка, который скрылся с миллионами в драгоценностях, сумках и наличных в ходе скрытного налета, длившегося менее 20 минут.

Грабитель справился за 20 минут, украв драгоценностей на 10 млн фунтов стерлингов Фото: Соцсети

Полиция разыскивает вора в маске, который 7 декабря незамеченным пробрался в дом на Авеню-роуд, пока внутри находилась прислуга.

Однако друзья и эксперты говорят, что Хуан, возможно, стала мишенью, после того, как постоянно хвасталась своим роскошным образом жизни в соцсетях.

Шафира Хуан выставляла напоказ свой роскошный образ жизни Фото: Соцсети

Один из них сказал, что влиятельная личность, которая является культурным послом галереи Halcyon на Бонд-стрит, знала, что она может стать "магнитом" для преступников, выставляя напоказ свое невообразимое богатство в Интернете.

Тем не менее, говорят, что она и ее муж, застройщик Сишоу, крайне потрясены после налета ранним вечером, который, как полагают, был проведен с использованием лестницы с соседнего объекта, где проводится масштабная реконструкция.

Тем временем эксперты предостерегают другие семьи с очень высоким уровнем дохода от демонстрации своего богатства в сети, как бы соблазнительно это ни было в эпоху социальных сетей.

Шафира Хуан выставляла напоказ свой роскошный образ жизни Фото: Соцсети

Среди украденных у Хуан вещей были бесценные уникальные ювелирные изделия, в том числе кольцо с бриллиантом Graff весом 10,73 карата, а также изделия Hermes и De Beers. Например, роскошное колье "Niloticud Lumiere" и кольцо от Van Cleef & Arpels с сапфирами и аквамаринами.

Вор также украл сумки Hermes Crocodile Kelly на сумму 150 000 фунтов стерлингов и около 15 000 фунтов стерлингов наличными.

Крис Маринелло, глава Art Recovery International — организации, которая пытается вернуть владельцам украденные у них драгоценности и вещи, в том числе и украденные нацистами во время Второй мировой войны, заявил, что любой, кто выставляет свои товары в Интернете, подвергает себя риску.

Напомним, в 2022 году неизвестный грабитель-одиночка вломился в особняк четы Бекхэм в тот момент, пока Дэвид, Виктория и их дети были на первом этаже дома.