Эпатаж на грани фола: 5 самых странных нарядов на MTV Video Music Awards 2024 (фото)

Некоторые знаменитостии удивили выбором странных и довольно сложных в исполнении нарядов.

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41-я церемония вручения наград MTV Video Music Awards 2024 отгремела в Элмонте (штат Нью-Йорк, США) на UBS Arena. Мероприятие такого масштаба – прекрасный повод для знаменитостей сверкнуть на красной дорожке. Наряду со стильными и уместными дизайнерскими нарядами некоторые звезды удивили неоднозначным выбором платьев. Фокус собрал самые спорные образы самой престижной музыкальной премии Америки.

Эддисон Рэй

23-летняя Эддисон Рэй появилась на красной дорожке фактически в нижнем белье. Она позировала фотографам в белом атласном бюстгальтере, украшенном перьями, и трусиках с фестончатой ​​отделкой от Miss Claire Sullivan. Образ Эддисон отчасти был вдохновлен как новым синглом "Diet Pepsi", так и ее восхищением культовым конусообразным бюстгальтером Мадонны от Jean Paul Gaultier из ее тура Blond Ambition.

Образ Мадонны, вдохновивший Эддисон

Чтобы поднять образ от будуара до сцены, Рэй добавила сзади пачку из тюля, который развевался позади нее, едва прикрывая ягодицы. Образ завершали белые лакированные туфли.

Эддисон Рэй Фото: Getty Images

Анитта

31-летняя бразильская певица Анитта выбрала для красной дорожки премии странный наряд в свадебном стиле. Образ певицы включал в себя замысловатый корсетный верх, который был зашнурован и вылеплен, отдавая дань уважения винтажному нижнему белью. Структурированный лиф дополнялся прозрачными панелями. Высокий разрез в сопровождающей его юбке с драпировкой открывал чулки до бедра. Завершала образ соответствующая белая вуаль, изящно накинутая на ее плечи, которая волочилась за ней, когда она шла.

Анитта дополнила свой яркий ансамбль чокером и многоярусными браслетами от Suzanne Kalan, позволив наряду стать звездой. Она надела серебряные туфли на каблуках с ремешками, которые выглядывали из-под длинного шлейфа, а ее волосы были гладко уложены и прямые, каскадом ниспадали на спину.

Анитта Фото: Getty Images

Тайла (Tyla)

22-летняя южноафриканская певица и автор песен Tyla появилась на премии в неоново-желтом платье-спагетти без бретелек от Area Couture осень 2024 из бечевки. Под него она надела пару бирюзовых трусиков, которые можно было увидеть через вырезы.

Она дополнила образ аксессуарами, которые также включали бахрому до пола сзади, розовые блестящие туфли на каблуке Rene Caovilla и не менее яркие драгоценности, включая ассортимент колец Fabergé.

Tyla Фото: Getty Images

Кэти Перри

39-летняя американская певица Кэти Перри в последнее время демонстрирует свое удивительное похудение и выбирает наряды, максимально подчеркивающие ее обновленные формы. На церемонии MTV Video Music Awards 2024 она появилась в ансамбле от Who Decides War из их недавно дебютировавшей коллекции весна-лето 2025.

Платье в оттенках слоновой кости отличалось потертостями, асимметричной драпировкой и рваными деталями. Перри дополнила наряд минимальным количеством украшений.

Стилисты уже окрестили это платье "рваным".

Кэти Перри

Megan Thee Stallion

29-летняя рэперша Megan Thee Stallion, ведущая церемонии MTV VMA 2024, выбрала весьма странный наряд и сложный наряд. Это было черное боди в стиле бюстье, покрытое слоем обтягивающей черной сетки, соединяющей его с драматичной юбкой. Последняя распускалась из облегающего силуэта и будто парила отдельно от основного наряда.

Образ она дополнила браслетами, серьгами и кольцами Lorraine Schwartz.

Megan Thee Stallion Фото: Getty Images

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