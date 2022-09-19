Солистка группы KAZKA впервые показала своего возлюбленного (фото)
Знаменитость поделилась личными кадрами.
30-летняя украинская певица Александра Зарицкая впервые показала своего возлюбленного. Видео с архивными фото артистка поделилась на TikTok-странице.
Избранником солистки группы KAZKA стал начинающий музыкант Павел Тараненко. Александра Зарицкая поделилась со своими подписчиками в соцсети видео, на котором показала, как ее видит возлюбленный — будь она местом, эмоцией и тому подобное. Среди прочего певица показала архивные кадры с путешествий со своим бойфрендом и призналась ему в чувствах.
"Если бы я была... Версия от моего парня. Люблю тебя сильно", — подписала видео звезда сцены.
Отметим, что ранее 30-летней Александре Зарицкой приписывали роман с партнером по "Танцам со звездами" Юрием Мешковым. Хореограф откровенно признавался, что знаменитость ему очень нравится, а она, в свою очередь, отвечала партнеру взаимностью. Однако официально этот роман певица не подтверждала.
Напомним, Александра Зарицкая рассказала, что ее дом в Гостомеле ограбили россияне.
Также Фокус писал о скандале вокруг выступления группы KAZKA на одной сцене с российскими звездами в Будапеште.