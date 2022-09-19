Солистка группы KAZKA впервые показала своего возлюбленного (фото)

Знаменитость поделилась личными кадрами.

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30-летняя украинская певица Александра Зарицкая впервые показала своего возлюбленного. Видео с архивными фото артистка поделилась на TikTok-странице.

Избранником солистки группы KAZKA стал начинающий музыкант Павел Тараненко. Александра Зарицкая поделилась со своими подписчиками в соцсети видео, на котором показала, как ее видит возлюбленный — будь она местом, эмоцией и тому подобное. Среди прочего певица показала архивные кадры с путешествий со своим бойфрендом и призналась ему в чувствах.

"Если бы я была... Версия от моего парня. Люблю тебя сильно", — подписала видео звезда сцены.

[ + – ] Александра Зарицкая и ее бойфренд [ + – ] Александра Зарицкая и ее бойфренд

Отметим, что ранее 30-летней Александре Зарицкой приписывали роман с партнером по "Танцам со звездами" Юрием Мешковым. Хореограф откровенно признавался, что знаменитость ему очень нравится, а она, в свою очередь, отвечала партнеру взаимностью. Однако официально этот роман певица не подтверждала.

[ + – ] Александра Зарицкая

Напомним, Александра Зарицкая рассказала, что ее дом в Гостомеле ограбили россияне.

Также Фокус писал о скандале вокруг выступления группы KAZKA на одной сцене с российскими звездами в Будапеште.