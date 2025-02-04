Анна Сєдокова повернулася в соцмережі після смерті Яніса Тімми (фото)

Латвійський баскетболіст скоїв самогубство в ніч на 17 грудня в російській столиці. Біля його тіла лежав телефон з проханням зателефонувати Сєдоковій.

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Співачка Анна Сєдокова вийшла на звʼязок після самогубства її колишнього чоловіка, латвійського баскетболіста Яніса Тімми. Артистка опублікувала відео в телеграм-каналі.

"Я дякую вам за доброту. Після найтемнішої ночі обов'язково настане світанок", — написала Сєдокова.

Артистка зізналася, що зараз проживає найгірший період у своєму житті.

"Я щодня весь цей час намагалася просто підвестися, просто не впасти і просто пробувати жити далі", — сказала Сєдокова.

Зокрема, співачка зізналася, що буде робити те, що в неї виходить найкраще — писати та виконувати пісні.

Анна Сєдокова Фото: Скріншот

Анна Сєдокова була одружена з Янісом Тіммою чотири роки до грудня 2024.

Латвійський баскетболіст скоїв самогубство в ніч на 17 грудня в Москві. Біля його тіла лежав телефон з проханням зателефонувати співачці, з якою він якраз перед тим офіційно розлучився.

Анна Сєдокова з дітьми та Яніс Тімма Фото: соцмережі

Спільних дітей у Яніса Тімми і Анни Сєдокової не було. Втім, вони виховували спадкоємців від попередніх союзів. У баскетболіста є син Крістіан від ексдружини Сани. Тим часом Сєдокова тричі стала мамою. Вона народила доньку Аліну ексфутболісту київського "Динамо" Валентину Белькевичу, який помер у 2014 році через тромб. Від українського бізнесмена Максима Чернявського співачка народила доньку Моніку, яка живе з батьком у США. Також у знаменитості є маленький син Гектор від російського бізнесмена Артема Комарова.

Нагадаємо, Анна Сєдокова відправляла гроші Янісу Тіммі незадовго до смерті.

Також Фокус писав про деталі раптової смерті Яніса Тімми.