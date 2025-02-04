Анна Седокова вернулась в соцсети после смерти Яниса Тиммы (фото)

Латвийский баскетболист совершил самоубийство в ночь на 17 декабря в российской столице. Возле его тела лежал телефон с просьбой позвонить Седоковой.

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Певица Анна Седокова вышла на связь после самоубийства ее бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Артистка опубликовала видео в телеграм-канале.

"Я благодарю вас за доброту. После самой темной ночи обязательно наступит рассвет", — написала Седокова.

Артистка призналась, что сейчас проживает худший период в своей жизни.

"Я каждый день все это время пыталась просто встать, просто не упасть и просто пробовать жить дальше", — сказала Седокова.

В частности, певица призналась, что будет делать то, что у нее получается лучше всего — писать и исполнять песни.

Анна Седокова Фото: скріншот

Анна Седокова была замужем за Янисом Тиммой четыре года до декабря 2024 года.

Латвийский баскетболист совершил самоубийство в ночь на 17 декабря в Москве. Возле его тела лежал телефон с просьбой позвонить певице, с которой он как раз перед тем официально развелся.

Анна Седокова с детьми и Янис Тимма Фото: соцмережі

Общих детей у Яниса Тиммы и Анны Седоковой не было. Впрочем, они воспитывали наследников от предыдущих союзов. У баскетболиста есть сын Кристиан от экс-супруги Саны. Тем временем Седокова трижды стала мамой. Она родила дочь Алину экс-футболисту киевского "Динамо" Валентину Белькевичу, который умер в 2014 году из-за тромба. От украинского бизнесмена Максима Чернявского певица родила дочь Монику, которая живет с отцом в США. Также у знаменитости есть маленький сын Гектор от российского бизнесмена Артема Комарова.

Напомним, Анна Седокова отправляла деньги Янису Тимме незадолго до смерти.

Также Фокус писал о деталях внезапной смерти Яниса Тиммы.