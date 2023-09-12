Готовит почву для серьезных болезней: вейпинг незаметно убивает нашу иммунную систему

Ученые обнаружили, что даже не содержащие никотин пары постепенно парализуют наши самые важные иммунные клетки, делая нас легкой добычей для респираторных заболеваний.

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Поскольку электронные сигареты становятся все более популярными, несмотря на все раскрытые минусы для нашего здоровья, вопрос полного понимания их пагубного влияния волнует многих. Хотя некоторые считают вейпинг более безопасной альтернативой курению, последнее исследование может заставить их дважды подумать о верности своих убеждений, пишет New Atlas.

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Начиная примерно с далекого 2007 г. электронные сигареты и вейпы, стали пользоваться все большим спросом. Их безопасность по сравнению с традиционными сигаретами сделала их привлекательными для многих. Фактически к 2021 году вейпингом пользовались около 82 млн. человек во всем мире, что было значительно больше, чем 68 млн. человек еще в 2020 году.

Исследователи из Бирмингемского университета, Великобритания, изучили влияние вейпинга на иммунную систему, в частности на нейтрофилы — клетки, мгновенно реагирующие на вредные чужеродные элементы. Эти клетки подобны маленьким солдатам нашего организма, которые мгновенно начинают бороться с нежелательными захватчиками.

Исследование было посвящено изучению влияния паров электронных сигарет на эти иммунные клетки. Для этого использовались образцы крови людей, которые не курили и не вдыхали пар. Затем нейтрофилы подвергались воздействию пара, эквивалентного 40 затяжкам электронной сигареты. Испытывались два типа пара — один содержал никотин, а другой не содержал.

По итогам исследования, ученые выяснили, что независимо от того, содержал ли пар никотин, нейтрофилы были в некотором смысле парализованы. Хотя они оставались живыми, их обычные защитные функции были нарушены, то есть они не могли двигаться так же эффективно, чтобы защитить организм.

Нейтрофилы имеют крошечные структуры, называемые актиновыми нитями, которые помогают им менять форму и двигаться, чтобы окружить и обезвредить вредоносных захватчиков. Однако после воздействия паров электронных сигарет в нейтрофилах повысился уровень специфической нити — F-актина, который в чрезмерных количествах ранее был связан с нарушением подвижности этих клеток. Это означает, что, хотя нейтрофилы и живы, они не вялые и не так эффективны, как должны быть.

Нейтрофилы играют важнейшую роль в наших легких. Они перемещаются из кровотока к любому потенциально опасному месту в легких, используя свои защитные функции для охраны дыхательной системы. Таким образом, если вейпинг может препятствовать их движению и функционированию, то регулярные курильщики могут быть подвержены повышенному риску респираторных заболеваний.

Стоит также отметить, что, хотя курение традиционных сигарет, как известно, влияет на нейтрофилы, данное исследование подчеркивает, что электронные сигареты, даже не содержащие никотина, также не совсем безвредны. Этот вывод может иметь долгосрочные последствия для здоровья, тем более что нейтрофилы играют важную роль в процессах некоторых легочных заболеваний и даже в процессе старения.

Несмотря на то, что электронные сигареты могут рекламироваться как более безопасная альтернатива или даже как средство для отказа от курения в некоторых местах, необходимо подходить к этому вопросу с осторожностью. Данное исследование напоминает нам о том, что мы, возможно, еще не знаем всех потенциальных последствий вейпинга для здоровья. Как и в случае со многими другими вещами в жизни, при принятии решений, касающихся нашего здоровья, всегда следует быть информированным и учитывать более широкую картину и долгосрочные последствия для вас.

Ранее Фокус писал об эффективности вейпинга при отказе от курения и цене, которую придется заплатить, пользуясь таким методом. Ученые провели эксперимент, чтобы проверить, как курение вейпа влияет на структуру легких — результаты их взволновали.

Также Фокус писал о том, что ежедневное курение влияет на постепенное уменьшение мозга. Исследователи обнаружили, что каждый дополнительный "выкуренный год" связан с уменьшением объема серого вещества, что подтверждает теорию.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.