Вейпинг действительно может помочь бросить курить, но есть один важный нюанс

Ученые провели эксперимент, чтобы проверить, как курение вейпа влияет на структуру легких — результаты их взволновали.

Related video

За последние 10 лет вейпинг для многих стал предпочтительным способом потребления никотина и каннабиса, а кто-то таким образом пытается отказаться от курения, пишет Inverse.

Однако если сигареты существуют уже сотни лет и их влияние на организм человека давно изучено, то вейпы и электронные сигареты существуют всего несколько десятилетий, а потому ученым еще сложно сказать, как именно эта привычка влияет на здоровье человека.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании респираторный токсиколог из Университета Макгилла Кэролин Баглоул с командой решили узнать больше о том, как именно вейп влияет на человеческий организм, и результаты их удивили.

Испытания на мышах

Испытания продлилось четыре недели — в течение этого времени мыши в возрасте от 8 до 12 недель подвергались воздействию 59 миллиграммов никотина на миллилитр из капсулы, изготовляемой одним из популярных брендов вейпов. После этого ученые исследовали клетки мышей, чтобы понять, какие изменения произошли на молекулярном уровне.

По словам Баглоул, они с коллегами обнаружили, что вейпинг в действительности вызвал существенные изменения в легких мышей — ученые обнаружили, что в легких стало больше нейтрофиллов. Эти иммунные клетки, как правило, активизируются, чтобы подавить воспаление, например, вызванное травмой. Исследователи полагают, что тела мышей реагировали на вейпинг, как на нечто, повреждающее легкие. Более того, ученые обнаружили, что более глубокие изменения произошли в РНК клеток легкий — молекуле, которая играет важную роль в кодировании, регуляции и экспрессии генов.

Скрытая угроза

Несмотря на то, что вейпинг зарекомендовал себя как весьма эффективный способ бросить курить, он, по сути, не является безопасным.

По словам Баглоул, они с коллегами обнаружили, что вейпинг является менее рискованной альтернативой курению, однако людям, которые не курили вовсе, от него точно стоит держаться подальше.

В более раннем исследовании 2014 году ученые обнаружили, что вейпы привлекают молодых людей, а также внушают ложное чувство безопасности. Однако ученые настаиваю, что на самом деле вейпинг способен нанести здоровым людям повреждения легких, которых ранее не было.

Влияние на продолжительность жизни

Баглоул отмечает, что и с коллегами исследование свидетельствует о том, что даже низкоуровневое потребление вейпа в итоге все равно приводит к серьезным острым повреждениям легких. В дальнейшем исследователям потребуется больше экспериментов, чтобы понять каким образом вейпинг вызывает заболевание легких.

Ученые настаивают, что люди могут использовать вейпинг в качестве альтернативного способа, чтобы бросить курить. Однако им также следует приложить все усилия, чтобы в конце концов отказаться и от вейпа и электронных сигарет в том числе.

Ранее Фокус писал о том, что курение электронных сигарет хуже обычных.