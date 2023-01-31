Вейпінг справді може допомогти кинути палити, але є один важливий нюанс

Учені провели експеримент, щоб перевірити, як куріння вейпа впливає на структуру легень, — результати їх схвилювали.

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За останні 10 років вейпінг для багатьох став кращим способом споживання нікотину та канабісу, а хтось так намагається відмовитися від куріння, пише Inverse.

Однак якщо сигарети існують уже сотні років, і їхній уплив на організм людини давно вивчений, то вейпи й електронні сигарети існують лише кілька десятиліть, а тому вченим ще важко сказати, як саме ця звичка впливає на здоров'я людини.

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У новому дослідженні респіраторна токсикологиня з Університету Макгілла Керолін Баглоул із командою вирішили дізнатися більше про те, як саме вейп упливає на людський організм, і результати їх здивували.

Випробування на мишах

Випробування тривало чотири тижні — протягом цього часу миші віком від 8 до 12 тижнів зазнавали впливу 59 міліграмів нікотину на мілілітр із капсули, що виготовляється одним із популярних брендів вейпів. Після цього вчені досліджували клітини мишей, щоб зрозуміти, які зміни сталися на молекулярному рівні.

За словами Баглоул, вони з колегами виявили, що вейпінг насправді спричинив суттєві зміни в легенях мишей — вчені виявили, що в легенях побільшало нейтрофілів. Ці імунні клітини, як правило, активізуються, щоб придушити запалення, наприклад, спричинене травмою. Дослідники вважають, що тіла мишей реагували на вейпінг як на щось, що ушкоджує легені. Крім того, вчені виявили, що глибші зміни відбулися в РНК клітин легкої молекули, яка відіграє важливу роль у кодуванні, регуляції та експресії генів.

Прихована загроза

Незважаючи на те, що вейпінг зарекомендував себе як дуже ефективний спосіб кинути палити, він насправді не є безпечним.

За словами Баглоул, вони з колегами виявили, що вейпінг є менш ризикованою альтернативою куріння, проте людям, які не курили зовсім, від нього точно варто триматися подалі.

У більш ранньому дослідженні 2014 року вчені виявили, що вейпи приваблюють молодих людей, а також вселяють помилкове почуття безпеки. Проте вчені наполягають, що насправді вейпінг здатний завдати здоровим людям ушкоджень легень, яких раніше не було.

Вплив на тривалість життя

Баглоул зазначає, що навіть низькорівневе користування вейпа в результаті все одно призводить до серйозних гострих пошкоджень легень. Надалі дослідникам потрібно більше експериментів, щоб зрозуміти, як вейпінг викликає захворювання легень.

Учені наполягають, що люди можуть використовувати вейпінг як альтернативний спосіб, щоб кинути палити. Однак їм також слід докласти всіх зусиль, щоб зрештою відмовитися і від вейпа й електронних сигарет у тому числі.

Раніше Фокус писав про те, що куріння електронних сигарет гірше за звичайні.